Ми любимо порівнювати легковики: дешеві з дорогими, німецькі з японськими, іномарки з вітчизняними... Але одного разу інженери порівняли український КрАЗ з німецьким Magirus-Deutz. Журналістам Авто24 потрапили в руки результати тих випробувань.

Стереотип про те, що іномарки краще “нашемарок”, міцно сидить в наших головах. І неважливо, про легковики або вантажівки йдеться. Але давайте подивимося, що говорять офіційні документи.

Масовий КрАЗ-256Б в середині 1970-х не відрізнявся новизною конструкції, але для суворих умов експлуатації в віддалених районах підходив якнайкраще.

КрАЗ: ау, конкуренти!

Взагалі-то, самоскиду КрАЗ під час його молодості конкурувати було ні з ким: на внутрішньому ринку він і так був нарозхват, а в інші країни машина поставлялася не за гроші, а за міждержавними угодами – тобто за бартером, в обмін на інші товари.

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Правда, з іномарками КрАЗи все-таки іноді порівнювали, адже Мінавтопром Союзу час від часу купував сучасні автомобілі для вивчення їх вітчизняними фахівцями. Таким чином вчені НАМІ і інженери автозаводів мали можливість постійно бути в курсі реального стану справ в їхньому сегменті розвитку техніки.

Але у випадку з Magirus'ом особлива ситуація: машини кременчуцького і німецького виробництва порівнювали не в лабораторіях і на заводських полігонах, а в умовах реальної експлуатації в Сибіру і Заполяр'ї.

Німецький Magirus був справжньою іномаркою: комфортабельним, надійним і... дорогим. І малопридатним для умов масштабних будівництв в далекій глибинці.

Отже, в 1975 – 1976 рр. зовнішньоторговельна організація “Автоекспорт” закупила для будівництва БАМу 9,5 тисячі самоскидів і бортових вантажівок марки Magirus-Deutz (сьогодні це Iveco Magirus AG). Самоскиди поставлялися в трьох- і двовісних версіях, вантажопідйомністю відповідно 14 і 12 тонн.

Іномарка на будівництві

Модель Magírus-Deutz 290 D 26K, закуплена в кількості 6 тис. машин, була майже прямим конкурентом КрАЗу. Водії були вражені рівнем комфорту в будівельному самоскиді: тепла кабіна з двома автономними опалювачами від Webasto, низький рівень шумів і вібрацій, кермо з регулюваннями в двох площинах... А ще двигун повітряного охолодження, який не можна розморозити, забувши злити воду на ніч.

Версію "Магірус" для БАМу відрізняли шнорхелі повітрязабірників і додаткові фари над бампером

Потім настала черга дивуватися інженерам з експлуатації та ремонту: німецькі автомобілі, справді чудові на асфальті, “посипалися” на дорогах великого будівництва. Слабкими вузлами виявилася підвіска, рама, мости, вузол перекидання кузова. КрАЗи та “Магірус” працювали на головному фронті робіт – відсипанні земляного полотна майбутнього залізничного насипу. І німецькі машини, куплені, між іншим, за валюту (контракт обійшовся країні в 1,1 мрд. марок ФРН), могли загальмувати грандіозне будівництво.

Зрозуміло, що самоскиди, які будують дорогу, змушені самі їздити без доріг. "Магіруси" їздили, але часто ламалися.

На БАМ була відправлена група інженерів НАМІ (Наукового автомоторного інституту). Вчені певний час досліджували рухомий склад мехколон будівельників і підготували довідку “Про стан великовантажних автомобілів-самоскидів на будівництві Байкало-Амурської магістралі станом на липень 1976 року”.

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Цитуємо цей документ: “...виявлено, що автомобілі КрАЗ показують більш високі показники в частині міцності і надійності, ніж автомобілі “Магірус-Дойц 290 Д26К”, які представляють незадовільні показники в частині міцності і надійності. Є випадки масового виходу з ладу деяких вузлів: шкворневого вузла передньої осі, наконечників кермових тяг, кронштейнів кріплення осей балансирного візку”.

КрАЗ-256 мав вантажопідйомність на 2 тонн меншу, ніж Magírus-Deutz 290 D26K, але аналіз показав, що КрАЗи рідко використовують без перевантаження. Тому кременчуцьким конструкторам довелося зменшити кубатуру кузова.

Кажуть цифри

Щоб перевірити дані, надані експлуатаційниками з “ГоловБАМстроя”, і зрозуміти, що краще, КрАЗ або "Магірус", вчені НАМІ організували власну перевірку. Вони самі проаналізували показники роботи в однакових умовах 10 машин КрАЗ-256Б і 10 машин “Магірус-Дойц 290 Д26К” (вересень 1975 року, мехколона № 83 “ЗапБАМстроймеханізація”).

Ось що говорять цифри.

Показник КрАЗ-256Б Magírus-Deutz 290 D 26K 1 Час в рейсі в місяць, годин 268,0 259,9 2 Кількість поїздок з вантажем 456,2 368,3 3 Простий з тех. причин, годин 6,3 7,6 4 Витрата палива, л/100 км 64,41 84,75 5 Середнє навантаження за рейс, т 12,47 14,48 6 Перевезено вантажу, т 5654,2 5324,3

Як видно, за один і той же період КрАЗи принесли будівельникам більше користі: зробили більше ходок (+88), провели в ремонті менше годин (–1,3), а головне - перевезли більше вантажу – на цілих 330 тонн. І це незважаючи на те, що “Магірус” має на 2 тонни більшу вантажопідйомність і на 50 к.с. більш потужний двигун.

Сильне місце Magírus-Deutz 290 D 26K – його 290-сильний дизель повітряного охолодження. Коли шасі "німців" виходили з ладу, “бамовці” переставляли ці мотори на КрАЗи. У Кременчуці навіть був розроблений відповідний пакет креслень.

Нарешті, ціна Magírus-Deutz 290 D26K в чотири рази більше, ніж КрАЗ-256Б. Звичайно, і запчастини, і сервіс для “німця” обходилися дорожче. Адже не дарма разом з самоскидами і бортовими вантажівками “Автоекспорт” закупив для БАМу партію пересувних майстерень для ремонту та обслуговування цих же самих “Магірусів”.

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