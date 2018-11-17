В сотий раз переказувати історію створення першого українського легковика ми тут не будемо. Ми запропонуємо щось більш цікаве – погляд на ЗАЗ-965 очима сучасних експертів-технарів і аналітиків ринку.

Спочатку просто нагадаємо: ЗАЗ-965 "Запорожець" створювався на замовлення "партії і уряду" як частина програми з автомобілізації країни в перше післявоєнне десятиліття. Проектований автомобіль, що в 1955-1959 рр. ще не мав української назви, повинен був стати найдоступнішим для населення. Але радянські реалії внесли суттєві корективи в концепцію “народного авто”, в результаті чого народився багато в чому унікальний для світового автопрому автомобіль. З дистанції більш ніж півстоліття ми розуміємо, наскільки цікавою була ця модель.

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Вдала конструкція. Над створенням цього автомобільчика не дарма працювали цілий науково-дослідний інститут і КБ двох автозаводів. З інженерної точки зору автомобіль вийшов раціональним і технологічним. Компактний блок силового агрегату (двигун, КПП, головна передача і півосі до задніх коліс) висить в кормі машини, завантажуючи ведучі колеса для кращої прохідності.

Компонування першого "Запорожця" було раціональніше більшості зарубіжних аналогів. Крім того, в машну був закладений незвично великий для такого класу ресурс

Двигун автомобіля "Запорожець” ЗАЗ 965 має нескладну систему повітряного охолодження і завдяки компонуванню V4 малу довжину, що важливо для задньомоторної схеми. Передня підвіска торсіонного типу мінімально навантажує передок кузова, що дозволило полегшити передню частину. Кузов зварений з декількох великих відштампованих панелей, він вийшов міцнішим і більш технологічним в порівнянні із зарубіжними конкурентами. Про пряме копіювання з будь-якої зарубіжної моделі при цьому говорити не варто. Хоча б тому, що у Fiat 600, якому приписують роль прототипу для клонування, була зовсім інша передня підвіска і рульове управління, інші схема двигуна і його тип.

Якість була не найсильнішою стороною ЗАЗ-965. Наприклад, двигун потів маслом, забруднювався і в підсумку часто перегрівався

Невдале виконання. Незважаючи на вдалу конструкцію, зробити з “Запорожця” ідеальну машину виробники не змогли. Якість багатьох деталей і складання залишали бажати кращого – звідси і пішла думка про те, що "Запорожець", мовляв нікуди не годиться. А між тим, вдало зібрані екземпляри служили власникам вірою і правдою впродовж багатьох років.

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Місткий. Всупереч розхожій думці, перший “Запорожець” не був тісним автомобілем. За мірками свого класу ЗАЗік був самим просторим – мало того, що вміщував чотири дорослих людини, так ще й перевозив їх із завидним комфортом. Так, всі чотири місця були повноцінними, на відміну від багатьох конкурентів, у яких задні місця на ділі були дитячими. Довжина салону у “Запорожця” була найбільшою в класі: 1,840 м проти середньої цифри 1,760 м у конкурентів. При цьому за зовнішнім габаритом ЗАЗ (3,330 м) був коротшим більшості не таких містких аналогів.

Свідоцтво високого рівня проектування "Запорожця": при менших габаритах він місткіший за всіх конкурентів свого часу

Багатий. Парадоксально, але радянський автомобіль для бідних був укомплектований багатше ніж всі зарубіжні конкуренти. Вже в базовій комплектації його оснащували обігрівачем (автономним!), опускаючими (а не зсувними або відкидними) дверними стеклами, поворотними кватирками та електричними двірниками. Під капотом ховався повноцінний 4-циліндровий двигун – тільки в одного з конкурентів був подібний, у решти ж – примітивні мотоциклетного типу моторчики.

У дбайливих руках членів львівського клубу "ЗАЗ-Козак" "горбаті" демонструють чудеса довголіття і можуть доїхати хоч на край світу. Наприклад, на мис Нордкап

За енергоозброєністю (співвідношення маси машини і потужності двигуна) перший “Запорожець” був кращим у класі: 35 – 31 кг/л. с. Маленька машина мала дорослу ходову частину з металевими (а не гумовими, як у деяких європейців) пружними елементами і великими 13-дюймовими колесами. Нарешті, всі елементи і системи ЗАЗ-965 робилися з розрахунком на тривалий термін експлуатації, в той час як в Європі подібні малюки намагалися максимально спростити і полегшити, економлячи на довговічності.

За енергоозброєністю ЗАЗ-965 давав фору всім сучасним моделям, особливо після рестайлінгів 1962 та 1965 рр.

Нерозкручений. Найслабше місце “горбатого” – відсутність правильного піару. Через низьку споживчу культуру радянського суспільства сучасники не сприймали "Запік" інакше як з іронією, вважаючи його недоавтомобілем в порівнянні з більш крупними "Побєдами", “Волгами” і “Москвичами". А “Запорожець” був за всіма показниками набагато вище критеріїв свого класу, але ніхто не пояснював цього публіці.

Незважаючи на відсутність грамотного просування "Запорожець" користувався стійким попитом, в тому числі в Європі. За 9 років випустили 316 713 примірників

Тим не менш, цей цікавий у всіх сенсах автомобіль був затребуваний і гідно оцінений споживачем. Ну а час додав йому ностальгічного шарму і зробив предметом поклоніння, причому не тільки в колах автомобільних фанів.

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