Важкі мотоцикли МТ "Дніпро" підвищеної прохідності випускалися для армії і повних даних про них не знайти напевно вже ніде. Ми зібрали чимало інформації про цю маловідому сторінку нещодавно закритого Київського мотозаводу.

Говорити про повний привід на українському мотоциклі – невеличке перебільшення: ведучими були два колеса з трьох. Крім традиційно заднього, приводилось також колесо бокового причепа – коляски.

Важільна передня вилка використовувалася на ранніх київських оппозитниках К-750 (до 1963 р.). Вона відрізнялася невеликим ходом і відсутністю амортизаторів двосторонньої дії.

Мотоцикли КМЗ (Київського мотоциклетного заводу) з такою трансмісією були спроектовані на початку 1960-х для армії, і перш за все це було спеціальне військове виконання. У вільний продаж мотоцикли “Дніпро” з ведучим колесом коляски стали надходити тільки в 1980-і роки. Але для початку – необхідний історичний відступ.

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Транспорт компромісів

Як легкий і швидкісний транспорт мотоцикл відразу знайшов собі місце в арміях багатьох країн світу. Але це були насамперед двоколісні мотоцикли – “одинаки”, які виконували допоміжні функції – кур'єрського зв'язку, персонального транспорту і іноді розвідки.

Але з приходом потужних і стабільних машин з боковим причепом з'явилася можливість зробити з мотоцикла чи не ударну бойову одиницю – з екіпажем з трьох осіб і важким стрілецьким озброєнням на борту. Першими у цьому напрямку почали експериментувати німці, які вже після перших реальних військових операцій зрозуміли: у мотоциклах з боковим причепом мало одного ведучого колеса для пеерсування поза дорогами з твердим покриттям.

Одна з ранніх версій армійських "Дніпрів" з кулеметом Калашникова на вертлюзі бокового причепа.

Тому не дивно, що в підсумку найдосконаліший і найвідоміший мотоцикл вермахту – BMW R75 – отримав не лише привід на бічне колесо, але і демультиплікатор в трансмісії – тобто понижуючий ряд, як у автомобілів-позашляховиків. До слова сказати, не набагато відрізнялася від автомобіля і вартість важкого позашляхового BMW з коляскою. Зробивши ставку на мотоцикл як основний вид легкого польового транспорту, німці трохи переборщили. BMW R75 виявився близьким за ціною до утилітарного позашляховика типу Willys MB, який при кращій прохідності мав більшу вантажопідйомність і місткість.

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І тим не менш, автобронетанкове управління Радянської Армії замовило Київському мотоциклетному заводу спеціальну армійську версію мотоцикла К-750М. Модифікація МВ-750 (мотоцикл військовий 750 куб. см) була готова в 1964 році – з ведучим колесом коляски і деяким додатковим обладнанням. Звичайно, в “непереможній і легендарній" післявоєнного періоду мотоцикли не мали такої ролі, як в німецькій армії в роки Другої світової. Армійські КМЗ надавались лише деяким підрозділам як допоміжний транспорт для зв'язку і роз'їздів “за місцем”. Наприклад, в 1980-і роки вони перебували на озброєнні танкових частин.

Як не дивно "на громадянці" про військові версії "Дніпрів" знали мало. Почасти тому, що будь-який важкий мотоцикл в ту пору котирувався у населення високо, в деяких випадках – на рівні автомобіля. І через ціну (1600-2800 карбованців) і дефіцит "опозитники" були доступні далеко не кожному, тож мріяти про якісь спеціальні комплектації нікому навіть не приходило в голову.

За певних умов потужний мотоцикл з кулеметом і трьома бійцями на борту являв собою досить значну мобільну силу.

Тільки 1978-го року у продажу з'явилася цивільна версія мотоцикла з двома ведучими колесами – МТ-12. За якою через вісім років пішов більш потужний МТ-16. Втім, про все по порядку.

Виключно для армії

Будь-який важкий мотоцикл незалежно від форми власності в Радянському Союзі реєструвався не тільки в ДАІ, але і у військкоматі. Малося на увазі, що в разі війни цей вид транспорту буде реквізовано у населення та мобілізовано на службу в армію. Можливо, маючи на увазі цей резерв Міноборони і не множило особливо кількість мотоциклів в частинах у мирний час.

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Тим не менш, військові замовили для себе особливу армійську комплектацію важкого мотоцикла. Модель МВ-750 (маса 345 кг, потужність 26 к. с. при 4600 – 4900 об/хв, кр. момент 4,2 кгс·м при 2600 об/хв), що з'явилася в 1964 р., мала додатковий привід на колесо бокового причепа. Причому трансмісія включала в себе диференціал з нессиметричним розподілом крутного моменту і примусовим блокуванням. Крім того, коляску дооснастили кронштейнами спереду і ззаду для фіксації РПД (ручного кулемета Дегтярьова), а також зовнішнім ящиком для ЗІП. Кулемет міг кріпитися в похідному положенні і в положенні для ведення вогню.





Так виглядала пізня версія (1985 р.) армійського МВ-650М, цивільним аналогом якої був "Дніпро" МТ-16.

У наступні роки заводчани вдосконалювали армійські "Дніпро", хоча і не паралельно з цивільними моделями. Так, незважаючи на те, що з 1968 р. на конвеєрі почали масово застосовувати верхньоклапанний двигун МТ-8 К-650 (27 к. с. при 5000 – 5200 об/хв, 4,7 кгс·м, 650 см3), на повнопривідних мотоциклах для армії аж до 1976 року застосовували старі нижньоклапанні агрегати об'ємом 750 см3, хоча і форсовані до 32 к. с. Одна з причин – хороша тяга на низах, настільки цінна у важких дорожніх умовах.

Наступні версії армійських мотоциклів – МВ-650, МВ-650М – відрізнялися наявністю задньої передачі, більш потужним мотором (34 – 36 к. с.), відсутністю блокування диференціала і кріпленнями під кулемет Калашникова замість “дегтяра”. Ще на початку 1970-х на кузові причепа з'явилися додаткові кріплення для 10-літрової каністри, великої лопати, сокири і автомата АКМ.

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Не такий вже й всюдихід

Мотоцикли важкого класу з одним ведучим колесом погано пересуваються по піску і бруду. Друге ведуче колесо значно покращує ситуацію, але в цілому прохідність транспорту з колісною формулою 3х2 залишає бажати кращого. Грає роль нерівномірне завантаження коліс, і своя, більш вузька в порівнянні з автомобільною, колія – транспортний засіб доводиться утримувати від небезпеки “сісти на живіт” і від розвороту. До того ж мотоцикл із заблокованим міжколісним диференціалом, хоч і краще йде по слизьких і розкислих грунтах, надзвичайно погано слухається керма. Таким чином, крім іншого, тривала їзда бездоріжжям сильно стомлює водія.

Від звичайного мотоцикла версії з колісною формулою 3х2 відрізняються зміщеним назад колесом коляски (на фото армійська модифікація).

Так що не дивно, що з часом, по мірі зростання витрат на озброєння, мотоцикли в арміях світу були замінені на легкі позашляховики типу M151 MUTT і транспортери переднього краю за зразком луцького ТПК ЛуАЗ-967.

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