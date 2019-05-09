Тяжелые мотоциклы МТ «Днепр» повышенной проходимости выпускались для армии и полных данных о них не сыскать наверное уже нигде. Мы собрали немало информации об этой малоизвестной странице недавно закрытого Киевского мотозавода.

Начнем, однако, с того, что говорить о полном приводе на украинском мотоцикле – все же небольшое преувеличение: ведущим было два колеса из трех. Кроме традиционно заднего, приводилось также колесо бокового прицепа – коляски.

Рычажная передняя вилка использовалась на самых ранних киевских оппозитниках К-750 (до 1963 г.). Она отличалась небольшим ходом и отсутсвиием ампортизаторов двустороннего действия.

Мотоциклы КМЗ (Киевского мотоциклетного завода) с такой трансмиссией были спроектированы в начале 1960-х для армии, и прежде всего это было специальное военное исполнение. В свободную продажу мотоциклы «Днепр» с ведущим колесом коляски стали поступать только в 1980-е годы. Но для начала – необходимое историческое отступление.

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Транспорт компромиссов

Как легкий и скоростной транспорт мотоцикл сразу нашел себе место в армиях многих стран мира. Но это были прежде всего двухколесные мотоциклы-«одиночки», которые исполняли вспомогательные функции – курьерской связи, персонального транспорта и иногда разведки.

Но с приходом мощных и устойчивых машин с боковым прицепом появилась возможность сделать из мотоцикла едва ли не ударную боевую единицу – с экипажем из трех человек и тяжелым стрелковым вооружением на борту. Первыми в этом направлении начали экспериментировать немцы, которые уже после первых реальных военных операций поняли: мотоциклам с боковым прицепом мало одного ведущего колеса для езды вне дорог с твердым покрытием.

Одна из ранних версий армейских “Днепров” с пулеметом Калашникова на вертлюге бокового прицепа.

Так что неудивительно, что в итоге самый совершенный и известный мотоцикл вермахта – BMW R75 получил не только привод на боковое колесо, но и демультипликатор в трансмиссии – то есть понижающий ряд, как у автомобилей-внедорожников. К слову сказать, не намного отличалась от автомобиля и цена тяжелого внедорожного BMW с коляской. Сделав ставку на мотоцикл как основной вид легкого полевого транспорта, немцы немного переборщили. BMW R75 оказался близок по цене к утилитарному внедорожнику Willys MB, который при лучшей проходимости имел большую грузоподъемность и вместимость.

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И тем не менее, автобронетанковое управление Советской Армии заказало Киевскому мотоциклетному заводу специальную армейскую версию мотоцикла К-750М. Модификация МВ-750 (мотоцикл военный 750 куб. см) была готова в 1964 году – с ведущим колесом коляски и некоторым дополнительным оборудованием. Конечно, в «непобедимой и легендарной» послевоенного периода мотоциклы не имели такой роли, как в немецкой армии в годы Второй Мировой. Армейские КМЗ придавались лишь некоторым подразделениям как вспомогательный транспорт для связи и разъездов «по месту». Например, в 1980-е годы они состояли на вооружении танковых частей.

Как ни странно, «на гражданке» о военных версиях «Днепров» знали мало. Отчасти потому, что любой тяжелый мотоцикл в ту пору котировался у населения высоко, в некоторых случаях – на уровне автомобиля. И из-за цены (1600 - 2800 руб.) и дефицита «оппозитники» были доступны далеко не каждому, и мечтать о каких-то специальных комплектациях никому даже не приходило в голову.



В принципе, мощный мотоцикл с пулеметом и тремя бойцами на борту представлял собой достаточно внушительную мобильную силу.

Только в 1978 году в продаже появилась гражданская версия мотоцикла с двумя ведущими колесами – МТ-12. За которой через восемь лет последовал более мощный МТ-16. Впрочем, обо всем по порядку.

Исключительно для армии

Любой тяжелый мотоцикл независимо от формы собственности в Советском Союзе регистрировался не только в ГАИ, но и в военкомате. Имелось в виду, что в случае войны этот вид транспорта будет реквизирован у населения и мобилизован на службу в армию. (Возможно, имея в виду этот резерв Минобороны и не множило особенно количество мотоциклов в частях мирного времени).

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Но тем не менее, военные заказали для себя особую армейскую комплектацию тяжелого мотоцикла. Появившаяся в 1964 г. модель МВ-750 (масса 345 кг, мощность 26 л. с. при 4600 – 4900 об/мин, кр. момент 4,2 кгс·м при 2600 об/мин) имела привод на колесо бокового прицепа. Причем трансмиссия включала в себя дифференциал с нессиметричным распределением крутящего момента и принудительной блокировкой. Кроме того, коляску дооснастили кронштейнами спереди и сзади для фиксации РПД (ручного пулемета Дегтярева), а также наружным ящиком для ЗИП. Пулемет мог крепиться в походном положении и в положении для ведения огня.

Так выглядела поздняя версия (1985 г.) армейского МВ-650М, гражданским аналогом которого был “Днепр” МТ-16.

В последующие годы заводчане совершенствовали армейские «Днепры», хотя и не параллельно с гражданскими моделями. Так, несмотря на то, что с 1968 г. на конвейере начали массово применять верхнеклапанный мотор МТ-8 К-650 (27 л.с. при 5000 - 5200 об.мин, 4,7 кгс·м, 650 см3), на «полноприводных» мотоциклах для армии вплоть до 1976 года применяли старые нижнеклапанные агрегаты объемом 750 см3, хотя и форсированные до 32 л.с.Одна из причин – хорошая тяга на низах, столь ценная в тяжелых дорожных условиях.

Последующие версии армейских мотоциклов – МВ-650, МВ-650М – отличались наличием задней передачи, более мощным мотором (34 – 36 л.с.), отсутствием блокировки дифференциала и креплениями под пулемет Калашникова вместо «дегтяря». Еще в начале 1970-х на коляске появилось дополнительные крепления для 10-литровой канистры, большой лопаты, топора и автомата АКМ.

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Не такой уж и вездеход

Мотоциклы тяжелого класса с одним ведущим колесом плохо передвигаются по песку и грязи. Второе ведущее колесо значительно улучшает ситуацию, но в целом проходимость транспорта с колесной формулой 3х2 оставляет желать лучшего. Играет роль неравномерная загрузка колес, и своя, более узкая по сравнению с автомобильной, колея – транспортное средство приходится удерживать от опасности «сесть на живот» и от разворота. Вдобавок мотоцикл с заблокированным межколесным дифференциалом, хоть и лучше идет по скользким и раскисшим грунтам, чрезвычайно плохо слушается руля. Таким образом, помимо прочего длительная езда по бездорожью в распутицу сильно утомляет водителя.

От обычного мотоцикла версии с колесной формулой 3х2 отличаются смещенным назад колесом коляски (на фото армейская модификация).

Так что неудивительно, что со временем, по мере роста расходов на вооружения, мотоциклы в армиях мира были заменены на легкие внедорожники типа M151 MUTT и транспортеры переднего края по образцу луцкого ТПК ЛуАЗ-967.

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