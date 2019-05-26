Популярность в кругах ретрофанов мотоциклов МТ "Днепр" в армейском исполнении породила массу самостоятельно построенных реплик. Отличить их от оригинала порой может только эксперт, но в запорожском музее "Фаэтон" нам рассказали об основных признаках настоящих МВ (Мотоцикл Военный).

Особый шарм, который окружает сегодня любой отечественный мотоцикл-оппозитник, в случае с военной модификацией стремится к культу. Трудно сказать, почему так случилось, но едва ли не каждый, кто покупает мотоцикл МТ “Днепр”, мечтает именно об версии с индексом МВ – “Мотоцикл Военный”.

В 1960-е гг. мало кто знал, что Киевский мотозавод выпускает мотоциклы с двумя ведущими колесами. Потому что МВ-750 и его модификации поставлялись только в армию. (На фото МВ-750М из коллекции музея “Фаэтон” г. Запорожья)

Несмотря на серийное производство в течение многих лет (1964 – 1991), машины эти сегодня в самом деле редкие. Причем редкие настолько, что многие подробности о них по сей день остаются неизвестными. Ну а что же отличало их от собратьев, выпущенных для свободной продажи, и как отличить МВ “в оригинале” от “новодела”?

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Мы не можем сказать, что знаем 100-процентно верный рецепт покупки настоящего армейского байка, но от грубых подделок сможем предостеречь. А начать нужно с того, что до 1978 г. сугубо армейскими были все мотоциклы КМЗ (Киевского мотозавода) с приводом на колесо коляски. Затем в свободную продажу начала поступать модель МТ-12, которая являла собой упрощенный армейский мотоцикл – сегодня его часто и берут за основу для постройки реплик.

Найди 10 отличий

1. Наличие на заднем колесе редуктора с выводом вала привода бокового колеса. Данного узла не имели только самые ранние “армейцы” - военные исполнения мотоцикла М72, но они нереально редки и о них мы сегодня не говорим.

Армейская версия ветерана М-72 – сегодня чрезвычайная редкость, но в Украине их можно увидеть. (На фото – экспонат музея “Фаэтон”)

2. Окрашенные в цвет хаки руль и размещенное на нем оборудование, включая рычаги тормоза и сцепления (во всяком случае, до 1985 г.). Количество хромированных деталей на мотоциклах МВ было снижено до минимума – в целях маскировки.

3. Вертлюги для пулемета на боковом прицепе – спереди и сзади. Кстати, даже в документации МО СССР эти устройства стыдливо называются”специальным кронштейном”. Согласно имеющейся документации, кронштейнов должно быть именно два – для стрельбы из пулемета вперед и назад.

Кассета для 10-литровой канистры – непременный атрибут всех киевских мотоциклов серии МВ (на фото МВ-650 в музее “Фаэтон”).

4. В багажнике коляски на дне укреплена ложемент-кассета для пулеметных дисков. На стенках багажника имеются хомуты для крепления перевозимого оснащения (кроме шинного насоса).

5. Внутри коляски в ее пассажирской зоне – три кронштейна для крепления пулемета в походном положении.

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6. Снаружи кузова коляски – целый комплект оборудования для крепления имущества: на правом борту справа - крепления для топора, на левом борту – для большой саперной лопаты.

Такие инструкции по эксплуатации типичны не только для отечественной техники военного назначения. Справа видна БСЛ-110, закрепленная в специальных кронштейнах на корпусе коляски (на фото МВ-750М в музее “Фаэтон”).

7. Вверху на левом борту коляски – два винтовых зажима для крепления металлического ящика ЗИП (заводская инструкция называет его металлической сумкой.) и собственно – сам ящик.

8. Сзади на левом борту коляски укреплена специальная кассета для перевозки стандартной 10-литровой канистры. Кстати, именно благодаря ей паспортный запас хода всех мотоциклов серии МВ увеличен по сравнению с гражданским на 100 км – до 400 км.

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9. Табличка с текстом на инструментальном ящике бензобака у ранних МВ. Типично армейская инструкция, сообщающая правила пользования функциями трансмиссии – блокировкой дифференциала (МВ-750) или задним ходом (МВ-750М).

Военная приемка ставила на силовые агрегаты мотоциклов МВ свое клеймо – звездочку с личным номером контролера.

10. Хрестоматийная звездочка. Как и вся продукция для армии, мотоциклы МВ кроме заводского ОТК принимались представителем заказчика – военных. Который ставил свое клеймо (в виде звезды с цифрой) на самые важные агрегаты – двигатель, коробку передач и корпус дифференциала. Однако подтвердить информацию о том, что звездочкой маркировались все без исключения машины серии МВ, нам не удалось.

Часть военных мотоциклов комплектовалась защитным фартуком и стеклом. (На фото – относительно поздний “вояка” МВ-650 из коллекции “Фаэтона”)

Некоторые мотоциклы Киевского мотозавода серии МВ комплектовались лобовым стеклом и фартуком из кожзаменителя для защиты водителя от набегающего потока воздуха. Почти всегда мотоциклы МВ имели светомаскировочные устройства на фаре, боковом и задних фонарях, они были нескольких типов, но о них мы не говорим, поскольку их несложно приобрести и установить на любой мотоцикл МТ “Днепр”.

Рекомендация Авто24

Честно говоря, многие неоригинальные, новодельные детали для исторических мотоциклов КМЗ настолько хороши, что особо переживать насчет их происхождения стоит только владельцам музейных коллекций. А если вам просто хочется иметь в гараже интересный образец отечественного транспорта “для души”, не будет большой беды, если на нем окажется несколько деталей-реплик.

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