Акционный тариф на новом паркинге возле терминала D отменен.

С 12 июня стоимость услуг парковки на многоуровневой стоянке возле терминала D аэропорта "Борисполь" увеличили. Если со времени открытия этой парковки здесь можно было оставить машину всего за 1 грн в час, то с сегодняшнего дня тарифы стали стандартными, которые были объявлены ранее. За час парковки на этой парковке теперь надо заплатить 30 грн.

В то же время стоимость суточной стоянки зависит от этажа паркинга. Так, на первых двух этажах стоянка будет стоить 300 грн. в сутки, а на третьем и четвертом – 720 грн. в сутки.

Если оставить авто на наземных стоянках чуть дальше от терминала D, это будет стоить 80-100 грн за сутки.

Напомним, что в Киеве угнали дорогие авто прямо из автосалона.