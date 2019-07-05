Инспекторы по парковке наносят на нее фото и данные автомобиля-нарушителя, а также информацию о месте, куда его эвакуировали.

На сайте "Киевсити" появился слой карты Киева, на котором можно увидеть нарушителей парковки. Это стало возможным благодаря появлению 44-го информационного слоя карты информационно-аналитической системы “Майно" с данными о штрафах за парковку.

Инспекторы по парковке, которые будут выписывать штрафную квитанцию за неправильно припаркованный автомобиль, на месте вносят данные о транспорте и адрес штрафплощадки на сайт системы "Майно".

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Кроме того, онлайн-регистрация штрафов разгрузит операторов и позволит им работать быстрее и качественнее. Ознакомиться со слоем "Штрафы за парковку" можно здесь.

На нем можно найти место нарушения, фото автомобиля-нарушителя и штрафплощадку, на которую эвакуировали это транспортное средство.

Напомним, что в столице за неделю эвакуировали 20 автомобилей.