За неделю 20 транспортных средств перемещены на штраф площадку.

С 24 по 30 июня 2019 года, в рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в г.Киеве, сотрудниками коммунального предприятия перемещены на специальную площадку 20 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

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Напоминаем, что в КП "Центр организации дорожного движения" круглосуточно работают грузовые автомобили-эвакуаторы с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, которые обеспечивают загрузки, перевозки и разгрузки транспортных средств.

Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КУпАП, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУпАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУпАП (Совершение ДТП), ст. 126 КУпАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

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Информацию о временно задержанных транспортных средствах можно получить, позвонив по номеру 102.