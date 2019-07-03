С первого июля 2019 года запрещен импорт всех транспортных средств, имеющих происхождение из РФ. Однако даже "пригоняя" автомобиль из Европы или США, придется документально подтверждать, что он не произведен в РФ.

На днях Кабмин своим постановлением №535 ввел полное ограничение на ввоз на таможенную территорию Украины автомобилей из РФ. В перечень запрещенных попали как новые так и б\у транспортные средства, легковые, грузовики, автобусы, спецавтомобили и мототранспорт. Запрет действует с 1 июля 2019 года и будет действовать до момента его отмены.

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Почему нужно что-то доказывать?

Для многих требования ГФС кажутся смешными. По такой логике, если бы в Украину запретили ввозить верблюдов с двумя горбами, на каждое существо, пересекающее границу, пришлось бы иметь сертификат с формулировкой типа "это верблюд с одним горбом" или "это зебра без горбов". Но таможенники считают, что считать горбы и определять страну происхождения автомобиля по VIN-коду – это не их дело.

Но им действительно трудно определить автомобиль "российского происхождения". Это на первый взгляд может показаться, что все автомобили, марка которых заканчивается на "-Аз" можно считать российскими, а вот другие автомобили, такие как Ford, VW, Skoda и другие – это же очевидно европейские бренды. Но на практике, поскольку в РФ работает более двух десятков автозаводов, производящих автомобили для иностранных концернов, тот же Volkswagen Tiguan может быть изготовлен в России, а значит – его ввоз запрещен. Поэтому ГФС и требует предоставлять дополнительные документы, которые будут удостоверять страну происхождения автомобиля.

Позиция ГФС

Таможенники советуют: чтобы автомобиль точно мог попасть в Украину, стоит заранее позаботиться о наличии сертификата или заверенной декларации о происхождении товара. Вот что сказано об этих документах в официальном сообщении ГФС: "Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный компетентным органом данной страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основании сертификата, выданного компетентным органом в стране происхождения товара. Декларация о происхождении товара – письменное заявление о стране происхождения товара, сделанное в связи с вывозом товара изготовителем, продавцом, экспортером (поставщиком) или компетентным лицом на коммерческом счете или любом другом документе, который касается товара (заявление о стране происхождения товара может содержать следующую запись "country of origin", "herkunftsland", "pays d'origine", "pais de origen", "paese di origine" и т.д.) ".

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Дополнительно страну происхождения ТС можно подтвердить сведениями из товарных накладных, упаковочных листов, таможенных деклараций страны экспорта, техдокументации, выводов-экспертиз уполномоченных органов, других материалов, которые могут быть использованы с такой целью. Также информация из VIN-кода автомобиля считаться дополнительными сведениями, но, отметим еще раз – только дополнительными, но основными документами являются декларация или сертификат о происхождении товара.

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