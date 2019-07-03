З першого липня 2019 року заборонено імпорт всіх транспортних засобів, що мають походження з РФ. Однак навіть "приганяючи" авто з Європи чи США, доведеться документально підтверджувати, що воно не вироблене у РФ.

Днями Кабмін своєю постановою №535 запровадив повне обмеження на ввезення на митну територію України автомобілів, що мають походження з РФ. В перелік заборонених потрапили як нові, так і вживані транспортні засоби, легкові, вантажні, автобуси, спецавтомобілі та мототранспорт. Заборона діє з 1 липня 2019 року і буде чинна до моменту її скасування.

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Чому треба щось доводити?

Для багатьох вимоги ДФС видаються смішними. За такою логікою, якби в Україну заборонили ввозити верблюдів з двома горбами, на кожну істоту, що перетинає кордон, довелося б мати сертифікат з формулюванням типу "це верблюд з одним горбом" або "це зебра без горбів". Але ж митники вважають, що рахувати горби і визначати країну походження автомобіля за VIN-кодом – то не їх справа.

Але ж їм дійсно важко визначити авто "російського походження". Це на перший погляд може здатись, що всі авто, марка яких закінчується на "-АЗ" можна вважати російськими, а от інші авто, такі як Ford, VW, Skoda чи інші – це ж вочевидь європейські бренди. Та на практиці, оскільки в РФ працює понад два десятки автозаводів, які виготовляють автомобілі для іноземних концернів, той же Volkswagen Tiguan може бути виготовлений в Росії, а значить – його ввезення заборонене. Тому ДФС і вимагає надавати додаткові документи, які засвідчуватимуть країну походження автомобіля.

Позиція ДФС

Митники радять: щоб авто точно могло потрапити до України, варто заздалегідь потурбуватись про наявність сертифікату або засвідченої декларації про походження товару. От що сказано про ці документи в офіційному повідомленні ДФС: “Сертифікат про походження товару – документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні походження товару. Декларація про походження товару – письмова заява про країну походження товару, зроблена у зв’язку з вивезенням товару виробником, продавцем, експортером (постачальником) або іншою компетентною особою на комерційному рахунку чи будь-якому іншому документі, який стосується товару (заява про країну походження товару може містити такий запис "country of origin", "herkunftsland", "pays d'origine", "pais de origen", "paese di origine" тощо).

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Додатково країну походження ТЗ можна підтвердити відомостями з товарних накладних, пакувальних листів, митних декларацій країни експорту, техдокументації, висновків-експертиз уповноважених органів, інших матеріалів, які можуть бути використані з такою метою. Також інформація з VIN-коду автомобіля вважатиметься додатковими відомостями, але, зауважимо ще раз – лише додатковими, але основними документами є декларація або сертифікат про походження товару.

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