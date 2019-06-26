С 1 июля 2019 года ввоз автомобилей из Российской Федерации будет официально запрещен.

Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Постановление № 535 от 15 мая 2019 г. дополняет список товаров, перечисленных в постановлении "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", многими товарными позициями, включая 8703 (легковые авто), 8704 (грузовые авто), 8705 (автомобили спецназначения) и 8711 (мотоциклы). Документ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

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Народный депутат Роберт Горват выразил свое удовлетворение таким решением.

"Произошло, друзья! Россия больше не имеет права ввозить в Украину свои автомобили. Многочисленные депутатские запросы и обращения, жалобы из офиса путинского кума Медведчука и внесение нас с Валерием Лунченко и Василием Петевкой в санкционный список Кремля. Но мы это сделали!", – написал Роберт Горват на своей странице в FB

Напомним, что на “АвтоВАЗе” делали поддельные шильдики Mercedes-Benz.