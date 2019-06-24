Служба безпеки російського заводу виявила прес-форми для виготовлення логотипів німецького бренду.

Днями в одному з цехів заводу "АвтоВАЗ" було знайдено набір інструментів та знаряддя для виготовлення підробних шильдиків Mercedes-Benz. Про це повідомляє портал Мotor з посиланням на друковане видання “Волзький автобудівник”.

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Знайдений комплект деталей включає втулки, упори, виштовхувачі, пуансони та інше обладнання, що не належить до знарядь котрогось з виробничих майданчиків “АвтоВАЗ”. Правоохоронці припускають, що їх використовували для виготовлення контрафактних шильдиків Mercedes. За даним фактом проводиться внутрішнє розслідування.



Фото: приладдя для виготовлення об’ємних шевронів, знайдене на “АвтоВАЗ” / Motor

Ще одне провадження контрафактних запчастин було виявлено в місті Переславль-Заліський, що у Ярославської області РФ. Там випускали деталі для автомобілів Lada, які потім постачали в Тольятті. Поліцейські провели масштабну операцію, в ході якої було вилучено понад 3,5 тисячі виробів і 11 прес-форм для виготовлення запчастин. Завдані правовласнику збитків оцінюється в 7,3 мільйона рублів (близько $116 тисяч).

У публікації згадується і ще один недавній випадок. 5 червня злочинці спробували вивезти з території заводу “АвтоВАЗ” форми для лиття заготовок. Тоді поліція затримала якогось бізнесмена та електромонтера, який працював на підприємстві в цеху виробництва алюмінієвого лиття і кованих виробів.

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