Служба безопасности российского завода обнаружила пресс-формы для изготовления логотипов немецкого бренда.

На днях в одном из цехов завода "АвтоВАЗ" был найден набор инструментов и орудия для изготовления поддельных шильдиков Mercedes-Benz. Об этом сообщает портал Мotor со ссылкой на печатное издание "Волжский автостроитель".

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Найденный комплект деталей включает втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и другое оборудование, которое не относится к орудиям какой-то из производственных площадок "АвтоВАЗ". Правоохранители предполагают, что их использовали для изготовления контрафактных шильдиков Mercedes. По данному факту проводится расследование.



Фото: принадлежности для изготовления объемных шевронов, найденное на "АвтоВАЗ" / Motor

Еще одно производство контрафактных запчастей было обнаружено в городе Переславль-Залесский, что в Ярославской области РФ. Там выпускали детали для автомобилей Lada, которые затем поставляли в Тольятти. Полицейские провели масштабную операцию, в ходе которой было изъято более 3,5 тысяч изделий и 11 пресс-форм для изготовления запчастей. Причиненный правообладателю ущерб оценивается в 7,3 миллиона рублей (около $116 тысяч).

В публикации упоминается и еще один недавний случай. 5 июня преступники попытались вывезти с территории завода "АвтоВАЗ" формы для литья заготовок. Тогда полиция задержала некоего бизнесмена и электромонтера, который работал на предприятии в цехе производства алюминиевого литья и кованых изделий.

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