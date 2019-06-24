Немецкий суд пришел к выводу, что Эрвин Коменда не имеет отношения к дизайну легендарного VW Beetle.

Два довольно странных решения вынес 19 июня Девятый Гражданский суд округа Брауншвейг. Первое – Эрвин Коменда не является дизайнером Volkswagen Typ 1 Käfer. Второе – дизайн New Beetle образца 2012 года не основан на дизайне оригинальной модели.

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Многочисленные архивные документы свидетельствуют, что дизайнер австрийского происхождения Эрвин Коменда работал вместе с Фердинандом Порше с 1931 года. В 1932 году его проекты легких машин с обтекаемыми кузовами, выступающими колесными арками и задним расположением мотора начали воплощаться в жизнь. Сначала под марками NSU и Zündapp. В 1938 году был выпущен первый Volkswagen KdF. Название машины расшифровывалась как Kraft durch Freude – “Сила через Радость” и была продиктована Адольфом Гитлером, по чьему приказу и финансовому содействию и был рожден автомобиль, который позже стал известным в мире, как Beetle или Жук. Фюрер собственноручно внес несколько корректив в дизайн машины. А вот имя Эрвина Комендо как одного из дизайнеров автомобиля начали вспоминать все меньше. Хотя в 1939 году был зарегистрирован патент дизайна Volkswagen KdF, на котором черным по белому было написано имя его создателя: Эрвин Коменда.

Фото: автомобили 1930-х годов, которые напоминают “Жук” / Jalopnik

Рассмотрев все материалы истца – дочери Эрвина и его наследницы, немецкий суд заявил, что не получил убедительных доказательств того, что именно дизайн, созданный Эрвином Комендой лег в основу Volkswagen KdF. Мол, подобный дизайн был достаточно распространенным для в то время, подобные формы имели много моделей машин. KdF имел несколько характерных особенностей: усиленное несущее плоское днище вместо рамы, оппозитный четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 985 см3, продольного расположения за задней осью, с коробкой передач, розвернутою вперед, независимую торсионную подвеску всех колес, “биологический” дизайн обтекаемого кузова.

Дальше – больше. Немецкие специалисты из авторского права также пришли к выводу, что команда дизайнеров нового поколения Beetle, при разработке машины 2012 года, не использовала принципы конструкции и элементы дизайна классического Volkswagen Beetle. А следовательно, иск о финансовой компенсации за нарушение авторских прав не был удовлетворен.

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