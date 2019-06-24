Німецький суд дійшов висновку, що Ервін Коменда не має відношення до дизайну легендарного VW Beetle.

Два доволі дивних рішення виніс 19 червня Дев’ятий Цивільний суд округу Брауншвейг. Перше – Ервін Коменда не є дизайнером Volkswagen Typ 1 Käfer. Друге – дизайн New Beetle зразка 2012 року не базується на дизайні оригінальної моделі.

Також цікаво: Audi офіційно представила свій найпотужніший і найдорожчий кросовер – SQ8

Числені архівні документи свідчать, що дизайнер австрійського походження Ервін Коменда працював разом з Фердинандом Порше з 1931 року. У 1932 році його проекти легких машин з обтічними кузовами, виступаючими колісними арками та заднім розташуванням мотора почали втілюватись у життя. Спочатку під марками NSU та Zündapp. У 1938 році був випущений перший Volkswagen KdF. Назва машини розшифровувалась як Kraft durch Freude – “Сила через Радість” і була продиктована Адольфом Гітлером, за чиїм наказом та фінансовим сприянням і був народжений автомобіль, який пізніше став відомим у світі, як Beetle або Жук. Фюрер власноруч вніс навіть кілька коректив у дизайн машини. А от ім’я Ервіна Коменди як одного з дизайнерів автомобіля почали згадувати все менше. Хоча у 1939 році був зареєстрований патент дизайна Volkswagen KdF, на якому чорним по білому було написано ім’я його творця: Ервін Коменда.

Фото: автомобілі 1930-х років, які нагадують “Жук” / Jalopnik

Розглянувши усі матеріали позивача – доньки Ервіна і його спадкоємиці, німецький суд заявив, що не отримав переконливих доказів того, що саме дизайн, створений Ервіном Комендою ліг в основу Volkswagen KdF. Мовляв, подібний дизайн був досить поширеним для того часу, подібні форми мали багато моделей машин. KdF мав кілька характерних особливостей: посилене несуче плоске днище замість рами, опозитний чотирициліндровий двигун робочим об'ємом 985 см³, поздовжнього розташування за задньою віссю, з коробкою передач, розвернутою вперед, незалежну торсіонну підвіску всіх коліс, “біологічний” дизайн обтічного кузова.

Далі – більше. Німецькі спеціалісти з авторського права також дійшли висновку, що команда дизайнерів нового покоління Beetle, при розробці машини 2012 року, не використовувала принципи конструкції та елементи дизайну класичного Volkswagen Beetle. А відтак, позов про фінансову компенсацію за порушення авторських прав не був задоволений.

Також цікаво: Як каратимуть водіїв – нові ініціативи співробітників МВС