Велика кількість резонансних дорожньо-транспортних пригод із загиблими і постраждалими, які відбулися за ці вихідні по всій Україні, - привід почати дискусію про трансформацію профілактики ДТП з другорядної функції поліції в державну політику.

Таку думку висловив експерт в сфері реформування правоохоронних органів Артур Геннадійович Марін, який тривалий час очолював підрозділи внутрішньої безпеки в системі МВС.

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"Автобус, що перекинувся на Вінничині, троє загиблих і четверо постраждалих в ДТП в Одеській області, чергове" мажорне "ДТП на Закарпатті - це лише окремі прояви системної проблеми - відсутності комплексного підходу до профілактики ДТП в нашій країні. Згідно сервісу WorldLifeExpectancy, Україна входить в топ-10 країн Європи за кількістю ДТП зі смертельними наслідками на 100 тисяч чоловік. І таку проблему не вирішить тільки поліція. Профілактика ДТП повинна стати державною політикою, до якої будуть залучені максимальну кількість державних і громадських інститутів, а також бізнес ", - сказав Артур Геннадійович Марін.

Як приклад експерт навів досвід США, де страхові компанії при розрахунку вартості поліса враховую численні дані з бази поліції - факти порушення ПДР, скоєння ДТП, навіть марку машини.

"Якщо в США водій проїхав на червоне світло світлофора, він отримає штраф. Але крім штрафу в наступному році вартість його страховки буде на 50% вище. Тобто навіть одне порушення правил дорожнього руху - це серйозне навантаження на сімейний бюджет. Для України - це теж робоча модель. Скоїв ДТП без постраждалих - вартість страховки відразу зросла на 200%. А якщо ДТП з постраждалими, то для винуватця аварії страховка відразу повинна коштувати не 2-3 тисячі гривень, а 80-100. Хтось скаже - це неймовірно багато. Так! Але хіба людське життя коштує менше? ", - вважає Артур Геннадійович Марін.

Експерт також запропонував спосіб вирішення проблеми перевищення швидкості без повсюдної установки відеокамер.

"Якщо на трасі Київ - Одеса діє обмеження швидкості в 110 км / ч, то, очевидно, її не можна проїхати за 4 години, не порушивши швидкісний режим. Тому досить поставити на початку і в кінці будь-якої траси прилади, які будуть фіксувати час виїзду автомобіля на трасу і час з'їзду з неї. Така система вже успішно реалізована в Туреччині і тестується на деяких автобанах в Польщі. Звичайно, у нас знайдуться "юристи", які спробують оскаржити штрафи. Але навряд чи вони зможуть спростувати правила математики ", - запропонував Артур Геннадійович Марін.

Крім того, на законодавчому рівні, впевнений експерт, потрібні заходи, які дозволять залучити громадськість до контролю над порушенням правил дорожнього руху.

"Відео зі смартфона має стати доказом порушення правил. І автор відео повинен отримувати 50% від суми виплаченого штрафу автоматично. Технічно це можна реалізувати у вигляді простого додатка на мобільному телефоні. З правової точки зору - зміни складніше, але цілком можливі ", - зазначив Артур Геннадійович Марін, додавши, що будь-який водій 20 разів подумає, перш ніж порушувати правила, якщо будь-який пішохід зможе відразу повідомити про це в поліцію.

"Ще один елемент - інфраструктура доріг, покликана забезпечити безпеку і збереження життів українців. Суспільство набагато швидше, ніж автодори зможе сформулювати за допомогою цифрових інструментів запит на облаштування такої інфраструктури. Десь необхідно поставити відбійники, десь - світлофор і т. Д.Нет необхідності навіть в дорогих дослідженнях, які проводяться в Європі. Сьогодні технічні рішення дозволяють отримувати такі дані набагато швидше. А для впровадження цього і багатьох випробуваних в інших країнах інструментів профілактики ДТП, досить рішень Кабінету міністрів України або навіть наказів відповідних органів виконавчої влади ", - резюмував Артур Геннадійович Марін.

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