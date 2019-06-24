Большое количество резонансных дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими, которые произошли за эти выходные по всей Украине – повод начать дискуссию о трансформации профилактики ДТП с второстепенной функцией полиции в государственной политике.

Такое мнение выразил эксперт в сфере реформирования правоохранительных органов Артур Геннадьевич Марин, который длительное время возглавлял подразделения внутренней безопасности в системе МВД.

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"Автобус перевернулся в Винницкой области, трое погибших и четверо пострадавших в ДТП в Одесской области, очередное "мажорное" ДТП на Закарпатье – это лишь отдельные проявления системной проблемы – отсутствия комплексного подхода к профилактике ДТП в нашей стране. Согласно сервису WorldLifeExpectancy, Украина входит в топ-10 стран Европы по количеству ДТП со смертельным исходом на 100 тысяч человек. И такую проблему не решит только полиция. Профилактика ДТП должна стать государственной политикой, к которой будут привлечены максимальное количество государственных и общественных институтов, а также бизнес ", – сказал Артур Геннадьевич Марин.

Как пример эксперт привел опыт США, где страховые компании при расчете стоимости полиса учитываю многочисленные данные из базы полиции – факты нарушения ПДД, совершение ДТП, даже марку машины.

"Если в США водитель проехал на красный свет светофора, он получит штраф. Но кроме штрафа в следующем году стоимость его страховки будет на 50% выше. То есть даже одно нарушение правил дорожного движения – это серьезная нагрузка на семейный бюджет. Для Украины – это тоже рабочая модель. Совершил ДТП без пострадавших – стоимость страховки сразу выросла на 200%. А если ДТП с пострадавшими, то для виновника аварии страховка сразу должна стоить не 2-3 тысячи гривен, а 80-100. Кто-то скажет – это невероятно много. Да! Но разве человеческая жизнь стоит меньше? ", – считает Артур Геннадьевич Марин.

Эксперт также предложил способ решения проблемы превышения скорости без повсеместной установки видеокамер.

"Если на трассе Киев–Одесса действует ограничение скорости в 110 км/ч, то, очевидно, ее можно проехать за 4 часа, не нарушив скоростной режим. Поэтому достаточно поставить в начале и в конце любой трассы приборы, которые будут фиксировать время выезда автомобиля на трассу и съезда с нее. Такая система уже успешно реализована в Турции и тестируется на некоторых автобанах в Польше. Конечно, у нас найдутся "юристы", которые попытаются оспорить штрафы. Но вряд ли они смогут опровергнуть правила математики ", – предложил Артур Геннадьевич Марин.

Кроме того, на законодательном уровне, уверен эксперт, нужны меры, которые позволят привлечь общественность к контролю над нарушением правил дорожного движения.

"Видео со смартфона должно стать доказательством нарушения правил. И автор видео должен получать 50% от суммы выплаченного штрафа автоматически. Технически это можно реализовать в виде простого приложения на мобильном телефоне. С правовой точки зрения – изменения сложные, но вполне возможны ", – отметил Артур Геннадьевич Марин, добавив, что любой водитель 20 раз подумает, прежде чем нарушать правила, если любой пешеход сможет сразу сообщить об этом в полицию.

"Еще один элемент – инфраструктура дорог, призванная обеспечить безопасность и сохранение жизней украинцев. Общество гораздо быстрее, чем автодоры сможет сформулировать с помощью цифровых инструментов запрос на обустройство такой инфраструктуры. Где-то необходимо поставить отбойники, где-то светофор и т. д. Нет необходимости даже в дорогих исследованиях, которые проводятся в Европе. Сегодня технические решения позволяют получать такие данные гораздо быстрее. А для внедрения этого и многих опробованных в других странах инструментов профилактики ДТП, достаточно решений Кабинета министров Украины или даже приказов соответствующих органов исполнительной власти ", – резюмировал Артур Геннадьевич Марин.

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