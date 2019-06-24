Компанія з Інгольштадта повністю розкрила інформацію про нову версію купеподібного кросовера Q8. Він отримав дуже продуктивний дизельний двигун.

Новий флагманський купе-кросовер Audi SQ8 отримав силову установку від молодшого брата – SQ7 і на сьогодні є найпотужнішою модифікацією 8-ї серії. Допоки не з’явиться хардкорний RS Q8.

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Крос-купе Audi SQ8 оснащується 4-літровим V8 продуктивністю у 435 к.с. і 900 Нм крутного моменту, доступного вже з 1 000 об/хв. Двигун посилений електричною надбудовою, яка включає компактний нагнітач, 48-вольтовий стартер-генератор, який забезпечує працездатність системи рекуперації та функції “старт-стоп”, а також літій-іонного акумулятора. Силова установка під’єднана до восьмиступінчатого “автомата” і передає потужність на обидві осі.

Фото: Audi SQ8 / Audi

Чималий кросовер з такою силовою установкою прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,8 секунди. На 0,1 секунди швидше за VW Touareg з тим же мотором і рівно стільки ж, скільки, як Bentley Bentayga, де ця силова установка з’явилась вперше. При цьому “Бентайга” формально залишає за собою титул “найшвидшого дизельного позашляховика у світі”, завдяки максимальній швидкості у 270 км/год, тоді як у решти моделей VAG вона примусово обмежена на 250 км/год.

Фото: Audi SQ8 2020 / Audi

Упізнати S-версію Q8 можна масивнішою решіткою радіатора, більшій кількості хрому на кузові, чотириствольній вихлопній системі, 21-дюймовим дискам та щильдикам. У салоні ж з'явились алькантарове оздоблення, спортивне кермо, металеві накладки на педалі. Цифрова панель приладів отримала спортивний варіант відображення.

Фото: Салон нового Audi SQ8 / Audi

В стандартному виконанні крос-купе має карбон-керамічні гальма, адаптивну пневмопідвіску з можливістю регулювання дорожного просвіту в діапазоні 90 мм і активну вихлопну систему з регульованим клапаном. Опційно для Audi SQ8 пропонуються 22-дюймові колісні диски, активні стабілізатори поперечної стійкості, підрулюючі задні колеса, спортивний диференціал тощо.



У дилерів в Європі нова Audi SQ8 з’явиться в кінці нинішнього року, в Україні ж – не раніше початку наступного. У сСтарому Світі SQ8 коштуватиме не менше 100 тисяч євро.

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