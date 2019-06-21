Зовнішні зміни мінімальні. Більше – в салоні та у технічному оснащенні.

Від останнього оновлення Lexus GX минуло вже 6 років, а вийшло актуальне друге покоління цієї моделі ще у 2010 році. Японці вирішили не тягнути до зміни поколінь і злегка відретушували більш статусного брата Toyota Land Cruiser Prado.

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Головні зміни у зовнішності зосереджені спереду, в оформленні “грилю”: решітка радіатора тепер має сітчастий візерунок замість горизонтальних ґрат, а світлодіодна оптика, хоч і зберігла форму, змінилась конструктивно і стала “гострішою”. Решта кузову – без змін, якщо не рахувати видалення молдингів з дверей. Також у список доступних коліс додано новий варіант легкосплавних дисків.

Новий мультируль замінив чотириспицевий, але, як і раніше, може бути прикрашений деревом і шкірою, є підігрів. Селектор “автомата” тепер також інший. Мультимедійній системі додалт USB-портів. Поліпшено матеріали обробки, наприклад, з'явилася сіра деревина в поєднанні з алюмінієм.

Фото: Lexus GX 460 2020 / Lexus

Розширився список стандартного оснащення для моделі. Так, фірмовий комплекс безпеки Lexus Safety System+ з автоматичним гальмуванням відтепер пропонується “в базі”. А список додаткових опцій поповнив позашляховий пакет Off-Road Package, що включає камери кругового огляду, захист паливного бака, додаткове охолодження коробки передач, системи Crawl Control та Multi-Terrain Select.

Силового агрегату реформа не торкнулася. 4,6-літровий двигун V8 у парі з шестиступінчастим “автоматом” і постійним повним приводом продукує 305 к.с. потужності. Ціни на новий Lexus GX стартують з $52 505.

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