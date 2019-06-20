Автомобіль отримав новий дизайн, преміум-салон та найсучасніші опції.

В Києві відбулась презентація нового покоління седану та хетчбека Mazda3 2019 модельного року. 21 червня новинку можна побачити у всіх українських дилерів японського бренду.

Нова Mazda3 виконана в традиційному для бренду стилі "KODO – душа руху", однак він тепер більш зрілий та стриманий, з урахуванням японської філософії краси “Less is more”.

Новинка представлена у двох кузовах – седан та хетчбек – і виглядають вони по-різному.

Більш схожий на концепт кар Mazda3 в кузові хетчбек – він створений для тих, хто цінує яскраві та ефектні речі. Седан Mazda3 більш стриманий та вишуканий, однак все одно яскравий.

Створений у дусі мінімалізму, інтрер'єр зручний та стриманий водночас.

В салоні ергономіка продумана до дрібниць, щоб водій та пасажири могли отримати максимальне задоволення від поїздки.

Седан Mazda3 має довжину 4660 мм, хетчбек на 20 см коротший, а колісна база однакова – 2725 мм. В залежності від комплектації нова Mazda3 2019 року має різний набір обладнання. Навіть в початковій версії є все, що необхідно в сучасному авто. В середній додається набір активної безпеки I-Activsence , в максимальній – шкіра та преміум-аудіосистема.

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Ціни та комплектації Mazda3 2019

Автомобіль доступний в Україні з одним з двох двигунів на вибір – бензиновим чи дизелем. Коробка передач – лише 6-діапазонний "автомат". 1,5-літровий бензиновий Skyactiv-G розвиває 120 к.с. та 153 Нм. Дизель Skyactiv-D об'ємом 1,8 л має на 4 к.с. меншу потужність, однак значно більший крутний момент – 270 Нм. Незважаючи на це, розгін до сотні в обох версій однаковий – 12,1 секунди. Обидва двигуни відповідають найсуворішим екологічним нормам EURO6 6d-TEMP. Водночас дизель більш економічний – його середня витрата пального складає 5,5 л на 100 км, а бензинового – 6,2-6,4 літри (залежно від кузову). Більш потужний двигун Skyactiv-Х очікується в найближчому майбутньому.

Ціни на нову Mazda3 стартують від 675 900 гривень. За ці гроші покупець отримає хетчбек чи седан з бензиновим 1,5-літровим двигуном Skyactiv-G та 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач у версії Style. Аналогічна модель з 1,8-літровим дизелем - на 80 тис. гривень дорожча. В цій комплектації в автмообілі будуть LED-фари головного світла з вмонтованими протитуманками та омивачем, 7 подушок безпеки, системи контролю авто на дорозі, легкосплавні диски, двозонний клімат-контроль, кнопка запуску та зупинки двигуна, 7-дюймовий дисплей щитка приладів та 8,8-дюймовий – мультимедійної системи, камера заднього огляду та багато іншого.

Комплектація Exclusive на 54 тисячі дорожча. Вона доповнена світлодіодною системою адаптивного освітлення, набором систем активної безпеки I-Activsence, адаптивним круїз-контролем та системою камер кругового огляду.

Найдорожча Mazda3 2019 року у версії Premium продається лише в кузові седан та з дизелем. За 839 900 грн, окрім вказаного вище обладнання, покупець отримає систему безключового доступу у вигляді смарт-карти, підкермові пелюстки перемикання передач, аудіосистему Bose з 12 динаміками та салон з комбінованою шкірою.

Нагадаємо, наскільки безпечна нова Mazda3.