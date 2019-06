Автомобиль получил новый дизайн, премиум-салон и современные опции.

В Киеве состоялась презентация нового поколения седана и хэтчбека Mazda3 2019 модельного года. 21 июня новинку можно увидеть у всех украинских дилеров японского бренда.

Новая Mazda3 выполнена в традиционном для бренда стиле "KODO – душа движения", однако он теперь более зрелый и сдержанный, с учетом японской философии красоты "Less is more".



Новинка представлена в двух кузовах – седан и хэтчбек – и выглядят они по-разному.

Больше похож на концепт-кар Mazda3 в кузове хэтчбек – он создан для тех, кто ценит яркие и эффектные вещи. Седан Mazda3 более сдержанный и изысканный, однако все равно яркий.

Созданный в духе минимализма, интрерьер удобный и сдержанный одновременно.

В салоне эргономика продумана до мелочей, чтобы водитель и пассажиры могли получить максимальное удовольствие от поездки.

Седан Mazda3 в длину 4660 мм, хэтчбек на 20 см короче, а колесная база одинакова – 2725 мм. В зависимости от комплектации новая Mazda3 2019 года оснащена разным набором оборудования. Даже в начальной версии есть все, что необходимо в современном авто. В средней прилагается набор активной безопасности I-Activsence, в максимальной – кожа и премиум-аудиосистема.

Читайте также: тест-драйв Mazda6

Цены и комплектации Mazda3 2019

Автомобиль доступен в Украине с одним из двух двигателей на выбор – бензиновым или дизелем. Коробка передач – только 6-диапазонный "автомат". 1,5-литровый бензиновый Skyactiv-G развивает 120 л.с. и 153 Нм. У дизеля Skyactiv-D объемом 1,8 л – на 4 л.с. меньшую мощность, однако значительно больший крутящий момент – 270 Нм. Несмотря на это, разгон до сотни у обеих версий одинаковый – 12,1 секунды. Оба двигателя соответствуют самым строгим экологическим нормам EURO6 6d-TEMP. В то же время дизель более экономичен – его средний расход горючего составляет 5,5 л на 100 км, а бензинового – 6,2-6,4 литров (в зависимости от кузова). Более мощный двигатель Skyactiv-Х ожидается в ближайшем будущем.

Цены на новую Mazda3 стартуют от 675 900 гривен. За эти деньги покупатель получит хэтчбек или седан с бензиновым 1,5-литровым двигателем Skyactiv-G и 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач в версии Style. Аналогичная модель с 1,8-литровым дизелем – на 80 тысяч гривен дороже. В этой комплектации у автомобиля будут LED-фары головного света со встроенными противотуманками и омывателем, 7 подушек безопасности, системы контроля авто на дороге, легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, кнопка запуска и остановки двигателя, 7-дюймовый дисплей щитка приборов и 8,8-дюймовый – мультимедийной системы, камера заднего обзора и многое другое.

Комплектация Exclusive на 54 тысяч дороже. Она дополнена светодиодной системой адаптивного освещения, набором систем активной безопасности I-Activsence, адаптивным круиз-контролем и системой камер кругового обзора.

Самая дорогая Mazda3 2019 в версии Premium продается только в кузове седан и с дизелем. За 839 900 грн, кроме указанного выше оборудования, покупатель получит систему бесключевого доступа в виде смарт-карты, подрулевые лепестки переключения передач, аудиосистему Bose с 12 динамиками и салон с комбинированной кожей.

Напомним, насколько безопасна новая Mazda3.