Внешние изменения минимальны. Больше – в салоне и в техническом оснащении.

От последнего обновления Lexus GX прошло уже 6 лет, а вышло актуальное второе поколение этой модели еще в 2010 году. Японцы решили не тянуть до смены поколений и слегка отретушировали более статусного брата Toyota Land Cruiser Prado.

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Главные изменения во внешности сосредоточены спереди, в оформлении "гриля": решетка радиатора теперь имеет сетчатый узор вместо горизонтальных решеток, а светодиодная оптика, хоть и сохранила форму, изменилась конструктивно и стала "острой". Остальная часть кузова – без изменений, если не считать удаления молдингов из двери. Также в список доступных колес добавлен новый вариант легкосплавных дисков.

Новый мультируль заменил четыреспицевый, но, как и раньше, может быть украшен деревом и кожей, есть подогрев. Селектор “автомата” теперь и другой. Мультимедийной системе добавили USB-портов. Улучшены материалы отделки, например, появилась серая древесина в сочетании с алюминием.

Фото: Lexus GX 460 2020 / Lexus

Расширился список стандартного оснащения для модели. Так, фирменный комплекс безопасности Lexus Safety System+ с автоматическим торможением отныне предлагается “в базе”. А список дополнительных опций пополнил внедорожный пакет Off-Road Package, включающий камеры кругового обзора, защита топливного бака, дополнительное охлаждение коробки передач, системы Crawl Control и Multi-Terrain Select.

Силового агрегата реформа не коснулась. 4,6-литровый двигатель V8 в паре с шестиступенчатым “автоматом” и постоянным полным приводом производит 305 л.с. мощности. Цены на новый Lexus GX стартуют с $52 505.

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