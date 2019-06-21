Речь о лидере африканской страны Экваториальная Гвинея – Теодоро Обианг Нгуема Мбасого и вице-президенте Теодоро Нгуема Обианг Мангу, который приходится ему сыном.

Коллекция опального Теодоро Мангу насчитывает более двух десятков дорогих и редких автомобилей, среди которых есть несколько гиперкаров. Все они будут выставлены на аукцион в этом году.

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Когда будут проводиться торги – пока точно не известно. Однако портал Carscoops сообщает, что коллекция будет размещена аукционным домом Bonhams в гольф-клубе Bonmont Golf & Country Club в Швейцарии. По предварительным данным, самая низкая оценочная стоимость собрания автомобилей составляет $13 миллионов.

Вице-президент Обианг является сыном правящего с 1979 года президента Экваториальной Гвинеи. Он занимает свою должность с 2012 года, однако еще до того времени успел приумножить собственные доходы. А еще в 2010-11 годах правительство США разоблачило незаконную денежную и имущественную собственность, принадлежавшую Мангу. Среди прочего, он владел имением во Франции стоимостью в 100 миллионов евро, огромной яхтой и коллекцией экзотических автомобилей.

Фото: часть коллекции экзотических автомобилей Теодоро Нгуема Обианг Мангу / Carscoops

Часть коллекции Обианга была конфискована еще в 2012 году. Bugatti Veyron Grand Sport, Maserati MC 12 Ferrari 599 GTO, Bugatti Veyron, Porsche Carrera GT и много других машин были проданы на аукционе.

25 автомобилей, которые выставят на новые торги, были конфискованы в Швейцарии в 2016 году. Самыми ценными моделями коллекции являются белый Lamborghini Veneno Roadster с декором молочного цвета, изготовленный на заказ, Koenigsegg One:1, голубой Bugatti Veyron и желтый P1 McLaren.

Только Veneno Roadster, один из 9 построенных, стоит, по меньшей мере, 4,5 миллиона долларов. А об уникальности Koenigsegg говорит само его название – One:1. Среди других достойных внимания моделей, Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari, Aston Martin One-77, и Ferrari F12 TDF.

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