Такой спорткар стоит 125 тісяч долларов, но государственный аукцион назначил ему абсурдно мизерную цену.

Ferrari, который стоит более чем 125 тысяч долларов США, может стать “самым дешевым Феррари в мире”.

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Третий народный суд провинции Дунгуань в Китае выставил на аукцион Ferrari 599, переданный полицией после ареста. Автомобиль побывал в ДТП и был изъят на штрафплощадку. При оценивании машины эксперты обнаружили отсутствие страховки.

Далее выяснилось, что в базе данных китайской полиции нет никаких данных про этот автомобиль, а номерной знак Ferrari оказался подделкой. Местные власти не позволят снова зарегистрировать автомобиль в Китае, а потому эксперты считают спорткар лишь кучей металлолома.

“Мы оценили его в 2430 юаней ($350). А потом решили предложить его со скидкой в 30% на нашем аукционе”, – говорит представитель аукционного дома.

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Вместе с машиной покупателю достанутся и неуплаченные штрафы прошлого владельца Ferrari 599, а это – дополнительные $1450.

Непонятно, сможет ли по китайским законам иностранный покупатель экспортировать автомобиль и зарегистрировать его в другой стране.

Отметим, что сейчас эта модель Ferrari, которая выпускалась с 2006 по 2012 годы, стоит около 125 тысяч долларов.

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