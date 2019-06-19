Такий спорткар вартий 125 000 доларів, але державний аукціон призначив йому абсурдно мізерну ціну.

Ferrari вартий більш ніж 125 тисяч доларів США може стати “найдешевшим Феррарі у світі”.

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Третій Народний Суд провінції Дунгуань у Китаї виставив на аукціон Ferrari 599, переданий поліцією, після арешту. Автомобіль побував у ДТП і був вилучений на штрафмайданчик. При оцінюванні машини експерти виявили відсутність страховки.

Далі з’ясувалось, що у базі данних китайської поліції немає жодних данних про цей автомобіль, а номерний знак Ferrari виявився підробкою. Місцева влада не дозволить знову зареєструвати автомобіль в Китаї, а тому експерти вважають спорткар лише купою металобрухту.

“Ми оцінили його у 2430 юанів ($350). А потім вирішили запропонувати його зі знижкою у 30% на нашому аукціоні”, – говорить представник аукціонного дому.

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Разом з машиною покупцеві дістануться й несплачені штрафи минулого власника Ferrari 599, а це – додаткові $1450.

Незрозуміло, чи зможе за китайськими законами іноземний покупець експортувати автомобіль і зареєструвати його в іншій країні.

Зазначимо, що зараз ця модель Ferrari, що випускалась з 2006 по 2012 роки, коштує близько 125 тисяч доларів.

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