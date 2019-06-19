Покинутий десятки років тому український автобус ЛАЗ-697 "Турист" знайшли прямо посеред поля, відкопали й відправили на реставрацію.

ЛАЗ-697 “Турист” – туристичний автобус середнього класу, що випускався Львівським автобусним заводом з 1959 по 1985 роки. До наших днів перших моделей дожило вкрай мало, а тому кожен автобус, що лишився – на вагу золота.

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“Туристів” було випущено кілька модифікацій, кожна з яких мала власні особливості. Перший (1959-1963) мав двигун ЗІЛ-164 потужністю 109 к.с., а у другого покоління (1961-1969) був вже більш потужний мотор від ЗІЛ-130 на 150 к.с.



Фото: оригінальний ЛАЗ-697 “Турист” / Ароса

У 1970 році “Турист” був знову модернізований і отримав індекс ЛАЗ-697М. У такому вигляді він випускався до 1979 року, зазнавши в процесі легкої модернізації: світлотехніку замінили на нову, що відповідала ЄЕК ООН. На базі цієї модифікації була створена партія автобусів у виконанні “Люкс”, що відрізнялися підвищеною комфортністю і призначались для обслуговування делегатів всесозного партійного з’їзду. ЛАЗ-697Р “Турист” (1978-1982-1985) став останньою модифікацією середнього міжміського автобуса сімейства 697.

Фото: знайдений у Латвії ЛАЗ-697 / Mike Motorov/Raw21/Rawcar

У салоні автобуса розміщувалось 34 комфортабельних регульованих сидіння, на спинках яких були плафони індивідуального освітлення, попільнички, сітки для газет і журналів. Автобус мав розсувний дах, установку примусової вентиляції зі зволоженням повітря, калориферне опалення, радіоприймач з мікрофоном і багажне відділення під підлогою. Вперше на цьому автобусі був встановлений заводський логотип – літера “Л” в обрамленні.

Двигун у ЛАЗ-697 розташовувався ззаду. У підвісці були коригувальні пружини, що працювали паралельно з ресорами. Сидіння використовувалися двомісні з можливістю регулювання кута нахилу спинки. Місткість автобуса становила 33 пасажири. Під підлогою салону розміщувались багажні відсіки.



Фото: “Ось так ЛАЗ-697 "Турист", який ми вчора відкопали і привезли в Ригу, виглядав у житті. До речі, це може бути він, бо спочатку працював в Ризі. Автобус знятий під час рейсу у ризькому районі новобудов (початок 1960-х) на вулиці Мелнсіла, біля будинку номер 19” / Mike Motorov

Львівський автобус відкопали у полях латвійські ентузіасти. Наразі проводиться підготовка машини до реставрації і поки що точно не відомо, яка саме модифікація автобуса була знайдена – за попередніми данними, це модель, випущена у 1961-63 році. Ускладнює ідентифікацію не лише стан автобуса, який багато років вростав у ґрунт, а й той факт, що у моторному відсіку в нього знайшли не оригінальний V8.

“Якщо це машина 1960 року випуску, то ззаду праворуч у неї знаходиться не спальне місце водія, а буфет та місце бортпровідниці”, – пише один з коментаторів до посту Mike Motorov в Facebook. А які ще цікаві особливості про цей автобус відомі вам?

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