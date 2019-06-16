Секрет – у модульній системі концепта NXT від Scania.

На виставці міського транспорту UITP в Стокгольмі 10-12 червня 2019 року компанія Scania показала концептуальний електричний транспортних засіб NXT, який має вийти на дороги через десять років. Завдяки одній платформі та змінним кузовам цей транспорт вранці та ввечері може перевозити пасажирів, вдень займатися доставкою товарів, а вночі - збирати сміття.

В NXT передні та задні ведучі модулі можна використовувати під автобусний кузов, розвізну вантажівку чи сміттєвоз.

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“NXT – це наше бачення майбутнього транспорту у містах. Кілька із цих технологій потребують подальшого вдосконалення та відпрацювання, але для нас було важливо створити концепцію автомобіля, щоб візуально та технічно продемонструвати ідею того, що чекає на нас вже за рогом, - коментує Хенрік Хенрікссон, президент та CEO Scania. – NXT розробляли з прицілом на 2030 рік і далі, який втілює у собі кілька інноваційних технологій, що доступні вже зараз”.

8-метровий автобусний модуль виробляється як один збірний компонент, що суттєво зменшує вагу. Акумуляторні батареї циліндричної форми розміщуються під підлогою, що дозволяє ефективно використовувати простір та сприяє кращому розподіленню ваги. Низька вага транспортного засобу – менше 8 тон – дозволяє забезпечити заряд батареї приблизно на 245 кілометрів.

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