Комбат-дрон був презентований у Броварах.

На виставці озброєння у Броварах запорізьке підприємство “Інфоком” презентувало армійський бойовий робо-всюдихід на дистанційному керуванні для армії.

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Українські фахівці створили колісного бойового робота для вогневої підтримки підрозділів в бою, а також для транспортування боєприпасів і поранених, повідомляє Апостроф.

Безпілотний позашляховик отримав назву “Ласка”. Він збудований на базі квадроцикла з бензиновим двигуном, а керування ним здійснюється за допомогою Wi-Fi на відстані до 2 км. Також “Ласка” здатна працювати в повністю автономному режимі патрулювання протягом доби.

Фото: автономний квадроцикл “Інфоком Ласка” / ia.ua, youtube.com

“Ласка” може використовуватись, як рухома зброя, бути вантажним транспортом чи здійснювати евакуацію поранених. Для цього дах самохідного БТР зроблений пласким. Кулемет ПКМ калібру 7,62 мм – це захищена турель, яка демонтується для транспортних потреб, а при використанні перетворює дрон на еквівалент цілої роти солдат за вогневою силою.



Зараз український безпілотник проходить тести і випробування на танковому полігоні. А компанія “Інфоком”, тим часом, працює над другою моделлю безпілотника на гусеничному ходу під значно погрозливішою, ніж “Ласка”, назвою “Скорпіон”.

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