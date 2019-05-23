Будова нижніх механічних ніг бота нагадує коників-стрибунців.
Цифра – майбутнє автотранспортної доставки, вважає Ford. Цифра – це назва робо-кур’єра, створеного інженерами Ford та Agility Robotics. Знайомтесь: DIGIT-1.
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Квадрокоптери і безпілотні міні-кари для доставки вантажів вже сьогодні використовуються в рамках експериментальних проектів. Подібні пристрої тестують зараз компанії Amazon (Scout) та FedEx (SameDay Bot), наприклад.
Ford же вважає, що майбутнє – за прямоходячим двоногим роботом, який одночасно нагадує андроїда та коника без голови. Разом зі спеціалістами фірми Agility Robotics вони розробили механічного кур’єра DIGIT.
Передбачається, що він працюватиме разом з безпілотним мінівеном Ford. Автомобіль здійснюватиме доставку від складу до будинку замовника, а від машини до дверей пакунок зможе донести “Цифра Один”. Максимальна вантажопідйомність робота – 18 кіло. Ось як це працює.
Робот оснащений лідаром і кількома камерами, тож він добре орієнтується в просторі й оминає перешкоди на своєму шляху. Він виготовлений з алюмінію та легких матеріалів, тож заряду вбудованих акумуляторів йому вистачає на повний робочий день.
Про появу комерційного сервісу з використанням таких роботів не повідомляється, однак Agility Robotics обіцяє випустити DIGIT-1 на ринок вже у першому кварталі 2020 року.
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