Функція отримала назву Buckle to Drive - "пристебнись, щоб їхати" і входить до складу нової системи Chevy Teen Driver System.

Компанія Chevrolet вирішила впровадити у своїх автомобілях систему безпеки, яка блокує коробку передач, якщо паски безпеки не пристебнуті. Цікаво, що такий примусовий захист у 1970-х роках застосовувала компанія Chrysler.

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У нескінченному квесті з пошуку шляхів для підвищення безпеки в автомобілях, компанія Chevrolet розробила систему, яку почне застосовувати у серійних моделях вже з наступного року. Комплекс систем під назвою Chevy Teen Driver System дозволяє батькам контролювати поведінку підлітків за кермом, встановлювати обмеження максимальної швидкості тощо. Функція Buckle to Drive зробить неможливим рух автомобіля, якщо водій не пристебнутий.

Якщо протягом 20 секунд, після запуску двигуна, водій не пристебнувся, коробка передач заблокується. Аби після цього рушити з місця, водієві потрібно повернути ключ у замку запалювання з перемикачем коробки передач у положенні “піркінг” і встигнути пристебнутись за наступні 20 секунд.



Хоча General Motors позиціонує систему, як абсолютно нову, у 1974-76 роках Chrysler використовував подібну функцію захисту на кількох своїх моделях. Однак тоді користувачі виступили проти неї, оскільки вона обмежує права людини на вільний вибір, що призвело до відмови виробника від цієї ідеї і використання звуко-світлового попередження про непристебнутий пасок.

Функція Buckle to Drive з’явиться на серійних Chevrolet Malibu та Chevrolet Colorado вже з 2020 року, після чого вона може поширитись і на інші моделі марки.

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