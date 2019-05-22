Функция получила название Buckle to Drive – "пристегнись, чтобы ехать" и входит в состав новой системы Chevy Teen Driver System.

Компания Chevrolet решила внедрить в своих автомобилях систему безопасности, которая блокирует коробку передач, если пояса безопасности не пристегнуты. Интересно, что такую принудительную защиту в 1970-х годах применяла компания Chrysler.

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В бесконечном квесте по поиску путей для повышения безопасности в автомобилях, компания Chevrolet разработала систему, которую начнет применять в серийных моделях уже со следующего года. Комплекс систем под названием Chevy Teen Driver System позволяет родителям контролировать поведение подростков за рулем, устанавливать ограничения максимальной скорости и тому подобное. Функция Buckle to Drive сделает невозможным движение автомобиля, если водитель не пристегнут.

Если в течение 20 секунд после запуска двигателя, водитель не пристегнулся, коробка передач блокируется. Чтобы после этого двинуться с места, водителю нужно повернуть ключ в замке зажигания с переключателем коробки передач в положении "паркинг" и успеть пристегнуться за следующие 20 секунд.

Хотя General Motors позиционирует систему, как совершенно новую, в 1974-76 годах Chrysler использовал подобную функцию защиты на нескольких своих моделях. Однако тогда пользователи выступили против нее, поскольку она ограничивает права человека на свободный выбор, что привело к отказу производителя от этой идеи и использования звуко-светового предупреждения о непристегнутом поясе.

Функция Buckle to Drive появится на серийных Chevrolet Malibu и Chevrolet Colorado уже с 2020 года, после чего она может распространиться и на другие модели марки.

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