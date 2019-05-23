Строение нижних механических ног бота напоминает кузнечиков.

Цифра – будущее автотранспортной доставки, считает Ford. Цифра – это название робо-курьера, созданного инженерами Ford и Agility Robotics. Знакомьтесь: DIGIT-1.

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Квадрокоптеры и беспилотные мини-кары для доставки грузов уже сегодня используются в рамках экспериментальных проектов. Подобные устройства тестируют сейчас компании Amazon (Scout) и FedEx (SameDay Bot), например.

Ford же считает, что будущее – за прямоходящим двуногим роботом, который одновременно напоминает андроида и кузнечика без головы. Вместе со специалистами фирмы Agility Robotics они разработали механического курьера DIGIT.

Предполагается, что он будет работать вместе с беспилотным минивэном Ford. Автомобиль будет осуществлять доставку от склада до дома заказчика, а от машины до двери пакет сможет донести “Цифра Один”. Максимальная грузоподъемность работа – 18 кг. Вот как это работает.

Робот оснащен лидаром и несколькими камерами, поэтому он хорошо ориентируется в пространстве и обходит препятствия на своем пути. Он изготовлен из алюминия и легких материалов, поэтому заряда аккумуляторов ему хватает на полный рабочий день.

О появлении коммерческого сервиса с использованием таких роботов не сообщается, однако Agility Robotics обещает выпустить DIGIT-1 на рынок уже в первом квартале 2020 года.

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