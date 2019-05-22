Камери кругового огляду – з тих опцій, на які не шкода витрачати додаткові кошти.

У Мережі з’явилось цікаве відео аварії, зняте з різних ракурсів, немов у кіно. Водій Chevrolet Camaro намагався провчити власника Tesla, але врешті змушений буде сплатити штраф за свою агресивну поведінку на дорозі.

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Незрозуміло про яку саме Tesla йде мова – “Трійку” чи S, однак камери, розташовані по всьому автомобілю зафіксували і стиль водіння Camaro, і його номерний знак, що значно важливіше у цій ситуації.



Власник Tesla не надав інформації про те, що сталось далі, після того, як запис обривається, однак відомо, що він передав відеоматеріали до своєї страхової компанії і поширив їх в Інтернеті, аби допомогти страховій компанії, поліції і прокуратурі.

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