Камеры кругового обзора – из тех опций, на которые не жалко тратить дополнительные средства.

В Сети появилось интересное видео аварии, снятое с разных ракурсов, как в кино. Водитель Chevrolet Camaro пытался проучить владельца Tesla, но в конце вынужден будет заплатить штраф за свое агрессивное поведение на дороге.

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Непонятно о какой именно Tesla идет речь – "Тройке" или S, однако камеры, расположенные на всем автомобиле зафиксировали и стиль вождения Camaro, и его номерной знак, что гораздо важнее в этой ситуации.

Владелец Tesla не предоставил информации о том, что произошло дальше, после того, как запись обрывается, однако известно, что он передал видеоматериалы своей страховой компании и распространил их в Интернете, чтобы помочь страховой компании, полиции и прокуратуре.

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