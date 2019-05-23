Комбат-дрон был презентован в Броварах.

На выставке вооружения в Броварах запорожское предприятие “Инфоком” презентовало армейский боевой робовездеход на дистанционном управлении для армии.

Также интересно: Видео: Ford создал робота-курьера, который может складываться в багажник беспилотника

Украинские специалисты создали колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых, сообщает Апостроф.

Беспилотный внедорожник получил название “Ласка”. Он построен на базе квадроцикла с бензиновым двигателем, а управление им осуществляется с помощью Wi-Fi на расстоянии до 2 км. Также “Ласка” способна работать в полностью автономном режиме патрулирования в течение суток.

Фото: автономный квадроцикл “Инфоком Ласка” / ia.ua, youtube.com

"Ласка" может использоваться, как подвижное оружие, быть грузовым транспортом или осуществлять эвакуацию раненых. Для этого крыша самоходного БТР сделана плоской. Пулемет ПКМ калибра 7,62 мм – это защищенная турель, которая демонтируется для транспортных нужд, а при использовании превращает дрон в эквивалент целой роты солдат по огневой силе.

Сейчас украинский беспилотник проходит тесты и испытания на танковом полигоне. А компания "Инфоком", тем временем, работает над второй моделью беспилотника на гусеничном ходу под значительно более угрожающим, чем “Ласка”, названием "Скорпион".

Также интересно: Электрический Lilium Jet пополнил эскадру летающих такси