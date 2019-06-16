Секрет – в модульной системе концепта NXT от Scania.

На выставке транспорта UITP в Стокгольме 10-12 июня 2019 года компания Scania показала концептуальное электрическое транспортное средство NXT, которое должно выйти на дороги через десять лет. Благодаря одной платформе и переменным кузовам этот транспорт утром и вечером может перевозить пассажиров, днем заниматься доставкой товаров, а ночью – собирать мусор.

В NXT передние и задние ведущие модули можно использовать под автобусный кузов, развозной грузовик или мусоровоз.

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"NXT – это наше видение будущего транспорта в городах. Несколько из этих технологий требуют дальнейшего совершенствования и отработки, но для нас было важно создать концепцию автомобиля, чтобы визуально и технически продемонстрировать идею того, что ждет нас уже за углом, – комментирует Хенрик Хенрикссон, президент и CEO Scania. – NXT разрабатывали с прицелом на ​​2030 год и далее, который воплощает в себе несколько инновационных технологий, доступных уже сейчас".

8-метровый автобусный модуль производится как один сборный компонент, что существенно уменьшает вес. Аккумуляторные батареи цилиндрической формы размещаются под полом, что позволяет эффективно использовать пространство и способствует лучшему распределению веса. Низкий вес транспортного средства – меньше 8 тонн – позволяет обеспечить заряд батареи примерно на 245 километров.

Напомним, что украинцы построили боевой беспилотник.​​​​​​​