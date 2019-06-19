Заброшенный десятки лет назад украинский автобус ЛАЗ-697 "Турист" нашли прямо посреди поля, откопали и отправили на реставрацию.

ЛАЗ-697 “Турист” – туристический автобус среднего класса, выпускавшийся Львовским автобусным заводом с 1959 по 1985 годы. До наших дней первых моделей дожило крайне мало, а потому каждый оставшийся автобус на вес золота.

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“Туристов” было выпущено несколько модификаций, каждая из которых имела собственные особенности. Первый (1959-1963) имел двигатель ЗИЛ-164 мощностью 109 к. с., а у второго поколения (1961-1969) был уже более мощный мотор от ЗИЛ-130 на 150 к. с.



Фото: оригинальный ЛАЗ-697 “Турист” / Ароса

В 1970 году “Турист” был вновь модернизирован и получил индекс ЛАЗ-697М. В таком виде он выпускался до 1979 года, претерпев в процессе легкую модернизацию: светотехнику заменили на новую, которая соответствовала ЕЭК ООН. На базе этой модификации была создана партия автобусов в исполнении “Люкс”, отличающихся повышенной комфортностью – они предназначались для обслуживания делегатов всесозного партийного съезда. ЛАЗ-697Р “Турист” (1978-1982-1985) стал последней модификацией среднего междугородного автобуса семейства 697.

Фото: найденный в Латвии ЛАЗ-697 / Mike Motorov/Raw21/Rawcar

В салоне автобуса размещалось 34 комфортабельных регулируемых сиденья, на спинках которых были плафоны индивидуального освещения, пепельницы, сетки для газет и журналов. Автобус имел раздвижную крышу, установку принудительной вентиляции с увлажнением воздуха, калориферне отопление, радиоприемник с микрофоном и багажное отделение под полом. Впервые на этом автобусе был установлен заводской логотип – буква “Л” в обрамлении.

Двигатель в ЛАЗ-697 располагался сзади. В подвеске были корректирующие пружины, работавшие параллельно с рессорами. Сиденья использовались двухместные с возможностью регулировки угла наклона спинки. Вместимость автобуса составляла 33 пассажира. Под полом салона размещались багажные отсеки.



Фото: “Вот так ЛАЗ-697 "Турист", который мы вчера откопали и привезли в Ригу, выглядел в жизни. Кстати, это может быть он, потому что сначала работал в Риге. Автобус снят во время рейса в рижском районе новостроек (начало 1960-х) на улице Мелнсила, возле дома номер 19” / Mike Motorov

Львовский автобус откопали в полях латвийские энтузиасты. Сейчас проводится подготовка машины к реставрации и пока точно не известно, какая именно модификация автобуса была найдена – по предварительным данным, это модель, выпущенная в 1961-63 году. Затрудняет идентификацию не только состояние автобуса, который много лет врастал в почву, но и тот факт, что в моторном отсеке у него нашли не оригинальный V8.

“Если это машина 1960 года выпуска, то сзади справа у нее розмещено не спальное место водителя, а буфет и место бортпроводницы”, – пишет один из комментаторов к посту Mike Motorov в Facebook. А какие еще интересные особенности про этот автобус известны вам?

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