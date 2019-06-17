Далее прототипа дело, увы, не зашло.

В свои лучшие годы Львовский автобусный выпускал по 15 тысяч машин в год, и среди них не было легковых.

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В начале 1990-х во Львове решили создать легковой автомобиль для народа. Так, в 1994 году посетителям выставки "Украинский автобус-94" представили прототип минивэна ЛАЗ-3210.

Девятиместный ЛАЗ-3210 имел длину в 4,5 м, сообщает портал Украинские автомобили. Кузов был выполнен из стеклопластика и стоял на раме с весьма красочным набором агрегатов. Весил автомобиль 1800 кг.

Фото: прототип ЛАЗ-3210 / Украинские автомобили

Двигатель – польская “четверка” Andoria мощностью 70 л.с., пятиступенчатая КПП – тоже из Польши, задний мост – от УАЗ-452, рулевое управление и подвеска с усиленными пружинами – от Волги, фары – от Таврии.

Микроавтобус ЛАЗ планировали продавать по цене в 7500 долларов. Однако из-за экономических проблем проект канул в небытие.

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