Команда специалистов приобрела старый "Запорожец" и подготовила его к гонкам длиной 330 км. Назвали проект "ЗАЗо-Трэш".

В один прекрасный день команда "Сумы Рейсинг Тим" получила необычное предложение – принять участие в гонках на выживание на “Запорожцах”. Маршрут длиной 330 км через Чернигов. Поскольку такая идея является полным безумием, то авторы проекта SRT не имели никакого морального права пропустить это событие. Ведь у них есть желание, опыт, техническая база, партнеры. Единственное чего не хватало Sumy Racing Team – это "Запорожца". Со второй попытки они приобрели машину и за неделю "довели ее до ума" Впрочем, до 100 км/ч разогнаться так и не смогли...

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