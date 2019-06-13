Настоящий спортивный ЛуАЗ 1302, который был сделан в КБ Луцкого автозавода, выставлен на продажу.

Это спортивный раллийный автомобиль заводской спортивной команды Луцкого втозавода, подготовленный по правилам стандарта "Группа А" и по списку действующих омологаций FIA, в том числе:

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каркас безопасности, облегчение и усиление кузова,

замки на капот и багажник,

выключатель “массы”

спортивная подвеска,

спортивные амортизаторы,

спортивная коробка передач

спортивные колесные редукторы

расширена база (расстояние между передними и задними колесами)

Все эти доработки были сделаны КБ Луцкого автозавода. Резина родная, с завода – раллийная для гравия и для зимы. Пробег 5000 км. Цена $ 4500