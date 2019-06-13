Справжній спортивний ЛуАЗ 1302, який був зроблений в КБ Луцького автозаводу, виставлено на продаж.

Це спортивний ралійний автомобіль заводської спортивної команди Луцького автозаводу, підготовлений за правилами стандарту "Група А" і за списком діючих омологації FIA, в тому числі:

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каркас безпеки, полегшення і посилення кузова,

замки на капот і багажник,

вимикач “маси”

спортивна підвіска,

спортивні амортизатори,

спортивна коробка передач

спортивні колісні редуктори

розширена база (відстань між передніми і задніми колесами)

Всі ці доробки були зроблені КБ Луцького автозаводу. Гума рідна, з заводу - ралійна для гравію і для зими. Пробіг 5000 км. Ціна $ 4 500, звичайно ж, з торгом.

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