Справжній спортивний ЛуАЗ 1302, який був зроблений в КБ Луцького автозаводу, виставлено на продаж.
Це спортивний ралійний автомобіль заводської спортивної команди Луцького автозаводу, підготовлений за правилами стандарту "Група А" і за списком діючих омологації FIA, в тому числі:
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каркас безпеки, полегшення і посилення кузова,
замки на капот і багажник,
вимикач “маси”
спортивна підвіска,
спортивні амортизатори,
спортивна коробка передач
спортивні колісні редуктори
розширена база (відстань між передніми і задніми колесами)
Всі ці доробки були зроблені КБ Луцького автозаводу. Гума рідна, з заводу - ралійна для гравію і для зими. Пробіг 5000 км. Ціна $ 4 500, звичайно ж, з торгом.
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