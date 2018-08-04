Незважаючи на зірковий статус, 3-річне авто коштує набагато дешевше, аніж нове. І його можна купити в лізинг за 600 доларів щомісяця.

Range Rover V8 Supercharged Autobiography LWB, на якому їздила Кім Кардаш’ян, продається. Цю машину 2015 року виготовлення можна придбати всього за $85 880. Новою ця машина коштувала $151 000, ще 20 тисяч Кім відвалила за тюнінг від Platinum Motor Sport.

Як видно з назви, цей Range Rover не лише у спеціальній комплектації Autobiography, але й має щей подовжену базу LWB. Автомобіль пофарбовано у спеціальний колір Matte Silver, а колісні диски аж на 24 дюйми!

Американський дилер RossoCorsa, який продає це авто, потурбувався й про не дуже забезпечених клієнтів – він пропонує їм придбати цей "Рейнж" у лізинг на 144 місяці, тобто 12 років. Тоді доведеться виплачувати десь по 600 "баксів" щомісяця. Досить доступно. Правда, надто довго.

Нагадаємо, що Том Круз виконував трюки на мотоциклах для нового фільму самостійно.