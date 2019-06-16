Команда фахівців придбала старий "Запорожець" та підготувала його до перегонів довжиною 330 км. Назвали проект "ЗАЗо-Треш".

Одного прекрасного дня команда "Суми Рейсінг Тім" отримала незвичайну пропозицію - взяти участь в гонках на виживання на "Запорожцях". Маршрут довжиною 330 км через Чернігів. Оскільки така ідея є повним божевіллям, то автори проекту SRT не мали жодного морального права пропустити цю подію. Адже у них є бажання, досвід, технічна база, партнери. Єдине чого не вистачало Sumy Racing Team - це "Запорожця". З другої спроби вони придбали машину та за тиждень "довели її до розуму" Втім, до 100 км/год розігнатись так і не змогли…

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