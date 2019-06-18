Звичайні 718 Cayman і 718 Boxster оснащуються 4-циліндровими турбомоторами, а новинки отримали 6-циліндровий атмосферний опозитник від 911 Carrera.

У грудні минулого року Porsche представила нові 718-ті – Boxter та Cayman. Зараз прийшов час для хардкорних версій: 718 Cayman GT4 та 718 Spyder.

718 Cayman GT4 та кабріолет 718 Boxster Spyder поєднують 420-сильний мотор з 6-ступінчатою механічною коробкою передач, 7-ступеневого робота, як у звичайних 718, не буде.

Читайте також: Rezvani готує оновлений Tank і обіцяє йому 1000 сил потужності

Вправу 0-100 км/год родстер Spyder та треково-орієнтований GT4 виконують за 4,4 секунди. Перший може розганятись до 301 км/год, другий – до 304 км/год.

Фото: 2020 Porsche 718 Spyder / Porsche

Виробник стверджує, що реорганізована аеродинаміка забезпечила новому GT4 на 50% більшу притискну силу, порівняно з попередником. Це, у свою чергу, покращило його час на “Нордшляйфе”" мінімум на 10 секунд на колі. На це працюють також нові 20-дюймові полегшені колеса з покришками Michelin Pilot Sport Cup 2.



Зменшений на 30 міліметрів дорожній просвіт, установка активних амортизаторів, нова система векторизації крутного моменту, механічне блокування диференціала та інши модифікації також допомогли поліпшити ходові характеристики спорткарів. Деякі деталі дістались їм навіть від гоночного Porsche 911 GT3.

Фото: 2020 Porsche 718 Cayman GT4 / Porsche

В якості опції доступні карбон-керамічні гальма, полегшені спортивні сидіння, а також набір Clubsport, що включає в себе напівкаркас безпеки і гоночні ковші з багатоточковими ременями.

Також цікаво: Lexus викотить спорткупе для літа у липні