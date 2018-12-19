Вони коштують дешевше за базові комплектації Boxster і Cayman.

Індекс Т вперше з’явився на Porsche 911 T 1968 року. Минулого року виробник представив полегшену версію нового 911, а нині застосовує той же рецепт і для 718-ї моделі.

Літера T у позначенні нових 718 Boxster T і 718 Cayman T означає, хоча фактично за нею стоїть полегшена версія спорткара.

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Силові агрегати нових версій 718 залишились без змін – у рух їх приводить 2-літровий турбований опозитник потужністю у 300 к.с., котрий поєднується з 6-ступінчатою механікою або опційним 7-позиційним “роботом” PDK.

Версії Т відрізняються спортивним адаптивним шасі PASM із заниженням на 20 мм, пакетом Sport Chrono, системою Porsche Torque Vectoring, механічним блокуванням заднього диференціала, динамічними опорами коробки передач PADM, що зменшують вібрації і поліпшують відгук машини при швидкій зміні швидкостей, а при виборі роботизованої трансмісії власники спорткарів також отримають лаунч-контроль і кнопку Sport Response, що покращує його відгук.

Фото: Porsche 718 Boxster T і 718 Cayman T / Porsche

Список оснащення 718 Т також включає спортивні крісла з вишитими логотипами і електричним регулюванням в двох напрямках, рульове колесо GT діаметром 360 мм, 20-дюймові легкосплавні диски і можливість пофарбувати кузов не лише у стандартні кольори, а й у спеціальні Lava Orange та Miami Blue.

Заради економії маси мультімедійний центр спорткара просто видалили, однак його можна повернути без доплати.

Творці 718 Boxster T і 718 Cayman T кажуть, що для покупців нова версія обійдеться на 5-10% дешевше, порівняно базовими версіями моделей з подібним рівнем оснащення. Спорткар Porsche 718 Cayman T у Німеччині коштує від 63 тисяч євро, а його відкрита версія 718 Boxster T – від 65 тисяч євро.

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