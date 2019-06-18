Обычные 718 Cayman и 718 Boxster оснащаются 4-цилиндровыми турбомоторами, а новинки получили 6-цилиндровый атмосферный оппозитник от 911 Carrera.

В декабре прошлого года Porsche представила новые 718-е – Boxter и Cayman. Сейчас пришло время для хардкорных версий: 718 Cayman GT4 и 718 Spyder.

718 Cayman GT4 и кабриолет 718 Boxster Spyder сочетают 420-сильный мотор с 6-ступенчатой механической коробкой передач, 7-ступенчатого робота, как в обычных 718, не будет.

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Упражнение 0-100 км/ч родстер Spyder и треково-ориентированный GT4 выполняют за 4,4 секунды. Первый может разгоняться до 301 км/ч, второй – до 304 км/ч.

Фото: 2020 Porsche 718 Spyder / Porsche

Производитель утверждает, что реорганизованная аэродинамика обеспечила новому GT4 на 50% больше прижимную силу по сравнению с предшественником. Это, в свою очередь, улучшило его время на "Нордшляйфе" минимум на 10 секунд на круге. На это работают также новые 20-дюймовые облегченные колеса с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2.

Уменьшен на 30 миллиметров дорожный просвет, установка активных амортизаторов, новая система векторизации крутящего момента, механическая блокировка дифференциала и другие модификации также помогли улучшить ходовые характеристики спорткаров. Некоторые детали достались им даже от гоночного Porsche 911 GT3.

Фото: 2020 Porsche 718 Cayman GT4 / Porsche

В качестве опции доступны карбон-керамические тормоза, облегченные спортивные сиденья, а также набор Clubsport, включающий в себя полукаркас безопасности и гоночные ковши с многоточечными ремнями.

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