Мова про лідера африканської країни Екваторіальна Гвінея – Теодоро Обіанг Нгуема Мбасого та віцепрезидента Теодоро Нгуема Обіанг Мангу, що приходиться йому сином.

Колекція опального Теодоро Мангу налічує більше двох десятків дорогих та рідкісних автомобілів, серед яких є кілька гіперкарів. Усі вони будуть виставлені на аукціон цього року.

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Коли будуть проводитись торги – поки точно не відомо. Однак портал Carscoops повідомляє, що колекція буде розміщена аукціонним домом Bonhams в гольф-клубі Bonmont Golf&Country Club в Швейцарії. За попередніми данними, найнижча оціночна вартість зібрання автомобілів становить $13 мільйонів.

Віцепрезидент Обіанг є сином правлячого з 1979 року президента Екваторіальної Гвінеї. Він обіймає свою посаду з 2012 року, однак ще до того часу встиг примножити власні статки. А ще у 2010-11 роках уряд США викрив незаконну грошову та манову власність, яка належала Мангу. Серед іншого, він володів маєтком у Франції вартістю у 100 мільйонів євро, величезної яхти та колекції екзотичних автомобілів.

Фото: частина колекції екзотичних автомобілів Теодоро Нгуема Обіанг Мангу / Carscoops

Частина колекції Обіанга була конфіскована ще у 2012 році. Bugatti Veyron Grand Sport, Maserati MC 12, Ferrari 599 GTO, Bugatti Veyron, Porsche Carrera GT та багато інших машин були продані на аукціоні.

25 автомобілів, які виставлять на нові торги, були конфісковані у Швейцарії в 2016 році. Найціннішими моделями колекції є білосніжний Lamborghini Veneno Roadster з декором молочного кольору, виготовлений на замовлення, Koenigsegg One:1, блакитний Bugatti Veyron та жовтий P1 McLaren.

Лише Veneno Roadster, один з 9 збудованих, коштує, щонайменше 4,5 мільйони доларів. А про унікальність Koenigsegg говорить сама його назва – One:1. Серед інших гідних уваги моделей, Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari, Aston Martin One-77, та Ferrari F12 TDF.

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