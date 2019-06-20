Такий автомобіль необхідний японському автовиробнику для участі у марафоні 24 години Ле Ман.

Поки що свій гіперкар Toyota називає GR Super Sport, однак у дорожнього автомобіля вона буде іншою.

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Наступного року в дію вступає новий технічний регламент FIA World Endurance Championship, який відкриє дорогу в марафонські гонки гіперкарам на основі серійних моделей. У компанії Toyota такого автомобіля поки нема, але буде. Поява GR Super Sport підтверджена офіційно. Він стане основою для трекового боліда, який змагатиметься у 24 годинах Ле Ман. А це означає, що Toyota випустить мінімум 20 сертифікованих для доріг загального користування машин.

GR Super Sport буде заснований на однойменному концепті. При цьому гоночний болід буде обмеженим в потужності – не більше 750 к.с. за новим регламентом FIA. Для дорожнього гіперкара таких обмежень не буде, тож цивільна модель буде значно потужнішою.

Фото: Toyota GR Super Sport Concept / Toyota

За попередньою інформацією дорожня версія GR Super Sport повинна отримати 986-сильну силову установку на базі 2,4-літрового V6 турбо та з гібридною системою від гоночного прототипа Toyota TS050 Hybrid.

Вартість GR Super Sport становитиме не менше одного мільйона доларів.

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