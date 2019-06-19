Це третій варіант 8-ї Серії після купе та родстера. І виглядає він справді велично.

Нова BMW 8er Gran Coupe 2020 дебютувала одразу у спортивному виконанні М, тож лінійка Восьмої Серії у “БМВ” тепер повністю укомплектована. Якщо тільки несподівано не з’явиться який-небудь шутінг брейк.

Також цікаво: BMW представила нову M8 2020 у трьох іпостасях

Чотиридверний грантуризмо збудований на тій же платформі, що й одноіменні купе та родстер, однак має між осями на 20 сантиметрів більше простору, аби вмістити повноцінний другий ряд сидінь. Загальна довжина машини становить 5,08 метра.

Кузов має менш похилу лінію даху. Це надало місце над головою для задніх пасажирів. Також у профіль значно помітніший “качиний хвіст” – особлива форма кришки багажника, яка слугує спойлером.

Фото: BMW 8er Gran Coupé 2020 (66 фото) / BMW

Салон BMW 8 Series Gran Coupe 2020 має чотиримісний, причому пасажири заднього ряду почуватимуться не менш комфортно, ніж ті, хто їхетиме на передньому сидінні. На консолі, розміщеній на високому центральному тунелі поміж кріслами знаходиться пульт управління кліматичною системою, дефлектори вентиляції і пара роз'ємів USB-C. Профільовані сидіння можуть мати функції підігріву, охололдження й масажу.

Дивіться також: Відео: як велосипедист провчив любителя їздити по зустрічній смузі руху

Чотиридверне купе є досить практичним авто, оскільки має 410-літровий багажник, обсяг якого можна збільшити за рахунок складаних спинок сидінь другого ряду.

Огляд екстер’єру BMW 8 Series Gran Coupe 2020:



BMW 8 Series Gran Coupe вийде на ринок у вересні 2019 року з дизельним і бензиновими моторами. Версія 840d xDrive передбачає 320-сильний 3-літровий мотор, за позначеннями 840i xDrive та 850i xDrive стоїть 4,4-літровий бензиновий турбомотор, віддача якого складає 340 та 530, відповідно. Поєднуються усі мотори виключно з 8-позиційним “автоматом”. Привід – повний, лише 840i може бути задньопривідною.

Огляд інтер’єру BMW 8 Series Gran Coupe:



На початку 2020 року до вищеназваних версій BMW 8 GC приєднаються 600-сильний варіант BMW M8 Gran Coupe та 625-сильний виконання BMW M8 Competiton Gran Coupe.

Відео презентація 8 Series Gran Coupe:



Головними суперниками баварської новинки на ринку будуть Audi A7, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe та Porsche Panamera.

Також цікаво: Кабріолет BMW 3 Серії замаскували під "Запорожець" (фото)