Справжня англійська незворушність байкера здолала пихате нахабство власника "Мерса". Та ще й карма втрутилась.

Ця пригода є яскравим свідченням того, що цивілізована поведінка на дорозі залежить не лише від автомобілістів та власників мотоциклів. Принаймні у Лондоні велосипедист таки довів, що має не менше прав, ніж власник Mercedes-Benz.

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Днями у Києві власник сріблястого кросовера “Мерседес” прославився тим, що заїхав на пішохідний міст. Незважаючи на обурення натовпу пішоходів, автомобіль спокійно покружляв забороненою зоною та поїхав собі геть. Мер міста й поліція вже знайшли нахабу і викликали його до суду, однак він не поспішає постати перед законом.

У столиці Великобританії порушити правила вирішив також водій сріблястого Mercedes. Аби його зупинити знадобився лише один чоловік. Він спокійно наказував водієві розвернути машину і не покинув свого, навіть коли порушник спробував наїхати на нього машиною та вибіг, розмахуючи руками і намагався збити камеру, встановлену на шоломі велосипедиста. У відповідь на резонні вимоги байкера водій лише викрикував “дай мені повернути”.

Яка надзвичайна ситуація змусила власника “Мерседеса” порушити правила дорожнього руху, йому довелось пояснювати вже поліції, яка оперативно нагодилась на місце події. Вочевидь, копів викликав інший велосипедист, доки герой цього відео сперечався з водієм.



В результаті водія Mercedes було покарано не лише за рух зустрічною смугою, а й за порушення громадського порядку.

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